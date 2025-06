Cómo impactó la guerra entre Israel-Irán en el petróleo y la comercialización del maíz

El conflicto bélico entre Israel e Irán no sólo genera inestabilidad a nivel global, sino que su impacto ya se siente en los mercados de commodities, el petróleo y los granos. En este contexto, este medio se comunicó con Germán Iturriza, licenciado en comercio exterior y asesor especializado en mercado de granos.

Según Germán Iturriza, la tregua anunciada por Donald Trump no logró sostenerse: “Ya empezamos con los problemas donde no se ha respetado, por lo menos parcialmente, esta situación”. Luego, destacó que Trump se mostró furioso: “Textual, no voy a decir la mala palabra que dijo, pero dijo textual: ‘No saben qué están haciendo’”.

La interpretación del mercado sobre lo sucedido en Medio Oriente

Sobre la reacción del mercado petrolero, explicó que la baja del crudo se debe a que los operadores interpretaron que la situación no escalará: “El ataque de ayer, la réplica de Irán y avisándole con anticipación a Estados Unidos, el mercado lo leyó como que, listo, terminó acá la situación”.

Sobre la misma línea, Iturriza agregó: “El petróleo bajó muy fuerte, bajó 10 dólares por barril y hoy está cotizando en 64 dólares. Estamos realmente muy volátiles, muy complejos y el productor agropecuario está metido en todo esto”.

Sobre el estado de los cultivos en el hemisferio norte, comentó: “Estados Unidos viene súper bien. No es espectacular, pero viene muy, muy bien”. Asimismo, manifestó que a eso se suma un clima favorable: “Las perspectivas de lluvias para los próximos 10 días son amables”.

Se estima una fuerte oferta de maíz por parte de Estados Unidos

En este contexto, el asesor en mercado de granos advirtió: “Si Estados Unidos continúa su evolución tal como se espera, la presión de oferta que vamos a estar teniendo desde septiembre en adelante, en particular en maíz, es muy fuerte”.

También sumó los datos regionales: “Le tengo que sumar la cosecha en Brasil y el último empujón de la cosecha en Argentina”. En ese escenario, alertó: “Me preocupa muchísimo lo que puede pasar con los precios del maíz”.