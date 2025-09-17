Complicaciones en la adquisición de divisas: “No solo no estamos acumulando, sino que el Tesoro está vendiendo”

El economista, Gastón Alonso, en diálogo con Canal E, se refirió a la situación de la industria argentina, el riesgo país y la presión cambiaria. Con datos oficiales recientes, describió la falta de acumulación de reservas, la fragilidad del Tesoro y la caída en la utilización de la capacidad instalada.

“Me parece que desafortunadamente para el Gobierno se trata de 2 problemas distintos, porque si fuera uno solo, bueno, uno podría unificar y decir bueno, tengo un solo problema. Bueno, acá hay 2 problemas, el tema del riesgo país y del pago de la deuda de los próximos meses”, advirtió Gastón Alonso.

Cuánto debe acumular el Gobierno para afrontar los pagos

Asimismo, explicó que el Gobierno enfrenta una fuerte restricción de divisas: “El Gobierno tiene que acumular más o menos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares de acá a enero, para el pago de lo que es la deuda privada, el pago de deuda con organismos y para la meta del Fondo Monetario”.

Sobre la misma línea, Alonso agregó: “No solo no estamos acumulando, sino que el Tesoro está vendiendo”. Según detalló, “el Tesoro tiene alrededor de 1.000 millones de dólares en un contexto donde el dólar mayorista parece que acaba de tocar el techo de la banda, entonces ya se ubica en 1.470”.

Luego, manifestó que la situación podría empeorar. “Hay altas probabilidades de que hoy ese cartel cambie”, afirmó en referencia al parte diario del Banco Central que desde abril indicaba “sin intervención”.

Diferencias entre el Banco Central y el Tesoro

El economista diferenció la situación del Tesoro y la del Banco Central: “El Tesoro tiene, como recién decía, más o menos mil millones de dólares en su cuenta. Ahora, el Banco Central tiene bastante más”.

Sobre los fondos del FMI, precisó: “Lo que nos prestó el FMI está ahí, son más o menos 15 mil millones de dólares, con lo cual uno diría poder de fuego del lado del Banco Central hay, pero cuando el Fondo Monetario nos prestó esa plata, había una condición que era no los podés usar para intervenir en la banda”.