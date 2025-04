Confirman que en el ámbito internacional “se ve con buenos ojos que Argentina haya empezado a flexibilizar el cepo”

El reciente levantamiento parcial del cepo cambiario por parte del Gobierno empezó a llamar la atención del ámbito internacional, sobre todo para quienes estuvieran interesados en comenzar a invertir en el país. Ante este panorama, este medio dialogó con el economista, Mariano Ricciardi.

La visión internacional sobre el levantamiento del cepo en Argentina

“Desde el secretario del Tesoro de Estados Unidos hasta medios como The Economist, se ve con buenos ojos que Argentina haya empezado a flexibilizar el cepo, mantenga el superávit fiscal y busque reformas estructurales”, afirmó Mariano Ricciardi. Sin embargo, advirtió: “No esperemos una lluvia de dólares. La inversión extranjera necesita dos cosas, que no haya cepo y que haya seguridad jurídica. Y eso no se logra de un día para otro”.

Sobre las diferencias con el inicio del gobierno de Mauricio Macri en 2015, expresó: “Macri planteó déficit cero en diez años. Milei hizo un ajuste duro desde el primer mes y todos los meses hubo superávit fiscal y comercial. Es otra película”. Y añadió: “En el pasado vinieron inversores especulativos con el carry trade, compraban Lebacs y se iban. Ahora, con más cautela, el Gobierno está desarmando el cepo gradualmente, primero para personas físicas”.

Las limitaciones de abrir el cepo y el panorama electoral

Para Ricciardi, una apertura total no sería viable en este contexto. “La total libertad de capitales en un país tan volátil y con pocas reservas sería riesgosa. Quizá debamos mirar un modelo como el de Brasil”, desarrolló.

De cara a los comicios legislativos, sostuvo que la clave estará en los indicadores económicos básicos: “La gente vota con el bolsillo. Si bajás la inflación y mantenés el dólar estable, ganás las elecciones. Así funciona Argentina”.

El Gobierno contaría con herramientas específicas para poder controlar el dólar

El economista también se refirió a la capacidad del Gobierno para sostener esa estabilidad. “Con los fondos que ingresan del FMI, el BID y el Banco Mundial, tienen una artillería pesada. Pueden frenar el dólar o bajarlo a $1.100 si quieren”.

Sobre la estrategia oficial con el tipo de cambio, señaló: “Van a buscar que el nuevo dólar unificado converja con el oficial y que suba 1% mensual para evitar pass-through a precios. Eso permitiría contener la inflación”.

A pesar de que el propio Javier Milei advirtió que la inflación puede estar por encima de lo esperado en los próximos meses, el entrevistado se mostró optimista: “La inflación de marzo no fue alarmante. Sacando el aumento estacional de educación, fue del 12,5%. No creo que superemos el 4 o 5% en abril y mayo”. A su vez, remarcó que, “mientras el dólar esté contenido, el impacto sobre los precios será limitado, sobre todo en los bienes no transables. El índice de inflación no se va a disparar”.