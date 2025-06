Conflicto en Medio Oriente: “La duda es cómo impacará en materia de inflación, de tasas y de riesgo país”

El economista, Andrés Méndez, en comunicación con Canal E, analizó el presente del sistema financiero argentino, el comportamiento de los préstamos bancarios en un contexto de baja de la inflación y fragilidad laboral, además de cómo impacta el conflicto bélico entre Israel e Irán a la economía.

“Estamos en una situación que todavía no se puede precisar exactamente si el tomador de préstamos puede estar recibiéndola o no”, dijo Andrés Méndez, que luego agregó que, “la sintonía del mercado financiero en los últimos tiempos ha estado orientada a iniciar el préstamo a privados”.

La participación del Estado en el pedido de créditos

Asimismo, explicó que esta dinámica se da en un escenario donde el Estado redujo su participación como demandante de crédito: “Cuando el Estado está más presente como tomador de fondos queda un poco desplazado”.

Méndez advirtió sobre el contexto internacional: “Habría que ver cómo juega todo lo que está pasando en materia de inflación, de tasas y de riesgo país, vamos a ver cómo se desenvuelve en estas semanas”. Y añadió: “Me parece que puede haber noticias que no sean muy gratas para la Argentina”.

Con respecto al crecimiento del crédito, señaló que, a pesar de la narrativa oficial, el apalancamiento en Argentina sigue siendo bajo: “Los argentinos tienen un bajo nivel de apalancamiento, pese a que muchas veces puedas hacer lo contrario”.

Auge de los créditos hipotecarios

En cuanto a los préstamos hipotecarios, el economista indicó que, “hay terrenos que están muy explotados, por ejemplo, el préstamo hipotecario. Obviamente, la UVA es un problema en un país con la alta moralidad que tiene la Argentina”. Sobre la misma línea, agregó: “Un tomador de créditos no tiene otra alternativa. Entonces, es probable que en el transcurso de los años se encuentre con algún salto en relación a sus ingresos, y eso es inevitable”.

Sobre el fenómeno de la mora en los préstamos personales, lo vinculó al deterioro del mercado laboral: “Estamos teniendo inconvenientes en el campo laboral”. A su vez, explicó que aunque hay recuperación en algunos indicadores, no se traduce en mejoras concretas: “Se ve cómo la cantidad de pagos no aumenta. El país, de repente, se recupera bajo un nivel de actividad del año pasado y eso no se traduce en precios”.