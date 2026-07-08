Conflicto en el Estrecho de Ormuz: por qué el petróleo puede empujar a la soja, el maíz y el trigo

La escalada de los conflictos geopolíticos volvió a instalar incertidumbre en los mercados internacionales y encendió señales de alerta para el sector agropecuario. En este contexto, este medio se comunicó con el consultor del mercado de granos, Germán Iturriza.

Respecto al escenario en Medio Oriente, Germán Iturriza explicó que la situación cambió drásticamente tras las últimas decisiones militares. “Declaró que se terminó, unilateralmente dijo el cese el fuego, se terminó a partir de ahora, yo lo que asumo es, si no estás en un cese el fuego, estás en una guerra, es porque volviste a estar en una guerra”, afirmó.

Movimiento militar en el Estrecho de Ormuz

Asimismo, detalló que la tensión se incrementó luego de que embarcaciones intentaran transitar por una zona restringida del Estrecho de Ormuz: “Ayer dos barcos intentaron realizar el tránsito por el canal sur, fueron torpedeados por parte de la marina o el ejército iraní”.

Según Iturriza, la respuesta estadounidense tuvo consecuencias inmediatas sobre los mercados energéticos. “El petróleo ahora está subiendo 5%, 5,5%”, destacó, al tiempo que precisó: “Tengo el crudo en 74 dólares por barril, casi un 5,49% y el Brent 78 dólares por barril”.

La suba del petróleo y su impacto en los commodities

Luego, manifestó que el encarecimiento del petróleo suele trasladarse rápidamente a los mercados agrícolas. “Cuando sube el petróleo estamos como en los inicios, es como que volvimos a foja cero, otra vez empieza a subir el aceite de soja, empieza a subir la soja, después viene maíz y después viene el trigo”, explicó.

Además, el entrevistado remarcó que el efecto no se limita a los commodities agrícolas. “No solamente repercute en este mercado, sino también caen las bolsas en estos momentos”, indicó, al describir el retroceso de los principales mercados bursátiles internacionales.

En relación con la guerra en Europa del Este, advirtió que el conflicto ingresó en una etapa más intensa. “Rusia-Ucrania vienen incrementando fuertemente ya hace dos meses, pero en particular las últimas dos semanas”, afirmó.