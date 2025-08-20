Control de plagas en el agro: “la presencia de chicharritas es baja o prácticamente nula”

Tras los estragos que provocó la chicharrita en la campaña 2023, un nuevo monitoreo nacional muestra resultados alentadores, aunque la atención ahora también se centra en la chinche de los cuernos y la oruga cogollera. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con Lucas Emiliano Cazado, coordinador del proyecto Plagas de CREA.

Lucas Emiliano Cazado destacó la importancia del trabajo conjunto con instituciones como INTA y AAPRESID: “Lo que logramos con esta red es empezar a estudiar cómo es la evolución de esta plaga en los distintos meses del año y este primer año que tenemos de información, la verdad que es excelente, sirvió mucho para que el productor conozca cómo viene siendo la dinámica y tomar algunas decisiones”.

Mejores estimaciones en la presencia de plagas en el agro

Comparado con la campaña anterior, manifestó que la reducción es notoria: “Si bien detectamos presencia en algunas regiones, en otras regiones del país, sobre todo en el centro sur, la presencia de la misma es baja o prácticamente nula, lo cual hace muy alentador la siembra del cultivo de maíz”.

Cazado explicó que las heladas fueron decisivas para reducir la población en 2024, pero advirtió: “Este invierno hubo menos frecuencia de heladas, sobre todo en la zona centro-norte del país. Eso es lo que ha permitido que en estos ambientes todavía quede un remanente de la población”.

La importancia del monitoreo por parte de los productores

Por eso, pidió medidas concretas: “Lo que le estamos pidiendo a los productores es que controlen ese maíz voluntario haciendo aplicaciones de herbicidas, buscando algunos preemergentes o productos residuales para que eviten el nacimiento de estos maíces y disminuyan las posibilidades del insecto de encontrar ese alimento”.

El entrevistado también alertó sobre la necesidad de monitoreo: “No dejen al cultivo sin monitorear y que realicen las aplicaciones pertinentes para disminuir la población de esta plaga”.

En relación a la chinche de los cuernos, explicó: “Es una plaga que yo la considero silenciosa porque el productor muchas veces, a la hora de sembrar maíz, no la tiene presente, no hace monitoreos previos a la siembra del cultivo y es una especie que, durante la primavera, se alimenta de malezas que pueda tener el lote”.