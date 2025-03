Cornejo: "Le Pen era la alternativa de la ultraderecha que podía ganar en 2027"

La inhabilitación de Marine Le Pen sacude el escenario político francés, con consecuencias que podrían redefinir el futuro de la ultraderecha en Europa.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la politóloga Fernanda Cornejo, quien confirmó que al fallo judicial a la líder de la extrema derecha de no poder ejercer cargos públicos por cinco años se le suma una multa de 100.000 euros.

La condena también incluye la prisión en modalidad de vigilancia electrónica, por lo que Le Pen no será encarcelada, pero estará monitoreada de manera constante. "No hay ningún plazo de espera: la sentencia es inmediata y ya no puede ejercer su cargo de diputada", detalló Cornejo.

Un golpe a las aspiraciones presidenciales

Le Pen era la figura mejor posicionada de su sector para las elecciones de 2027. "Probablemente busque un delfín, alguien que la suceda en el liderazgo del partido", señaló la politóloga. Sin embargo, la situación se complica porque "de los ocho eurodiputados condenados junto a ella, muchos eran sus principales aliados dentro del partido".

Esta condena deja un vacío en la extrema derecha francesa, que ahora deberá reorganizarse ante la falta de su principal referente.

Corrupción y el peso del apellido Le Pen

El escándalo no es aislado dentro del linaje Le Pen. "Hay antecedentes que muestran cierta tendencia en la familia Le Pen de tener este tipo de vinculaciones", comentó Cornejo. Aunque la líder ultraderechista había sido investigada por otras causas, esta es la primera que culmina en una condena firme.

A pesar del fallo, Le Pen ha recibido un fuerte respaldo internacional. "Muchos líderes están impulsando el hashtag #SomosMarine en su apoyo", mencionó la entrevistada. Entre sus defensores se encuentran figuras como Vladimir Putin y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán.

¿Persecución o justicia?

La condena ha sido interpretada de diferentes maneras en el espectro político. "Algunos creen que esto es una persecución política, mientras que otros sostienen que las pruebas son contundentes", analizó Cornejo. "La justicia francesa tiene un reconocimiento mundial por su imparcialidad, y los elementos presentados parecen ser sólidos", añadió.

Sin embargo, el impacto del caso podría trascender las fronteras de Francia. "A veces hay jueces o fiscales que se vuelven sensacionalistas y se suben a este tipo de situaciones", advirtió la analista. No obstante, consideró que en Argentina y Brasil "los tribunales deben apegarse a la evidencia y no a las tendencias internacionales".