Crisis de gobernabilidad: “Está roto el pacto electoral, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, desde el domingo”

El Gobierno enfrenta momentos decisivos tras la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires. En este contexto, este medio se comunicó con el periodista, Alejandro Gomel, quien relató en detalle los anuncios políticos y los movimientos internos que buscan recomponer la gobernabilidad.

La novedad más importante es la designación de Lisandro Catalán como nuevo ministro del Interior. “El nuevo ministro del Interior, que es Lisandro Catalán. Pero atención, porque hace dos minutos nada más acaba de postear en la red social Twitter el vocero presidencial Manuel Adorni, el próximo lunes el Presidente va a dar una cadena nacional y va a presentar el presupuesto 2026”, explicó Alejandro Gomel.

Dificultades en la gobernabilidad

Asimismo, subrayó la necesidad de tender puentes políticos: “No podemos tener todo roto con los gobernadores porque ya tenemos todo roto con el Gobierno. Está roto el pacto electoral, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, después del domingo, y así es difícil la gobernabilidad”.

Por otro lado, Gomel planteó que la Casa Rosada busca recomponer la relación con las provincias: “Lo que te responden en la jefatura de gabinete es que por ahora estamos hablando de los gobernadores afines, empezar a tejer con aquellos que teníamos buena relación y que en los últimos tiempos se desmoronó, y eso se vio en las votaciones en el Congreso”.

Problemas en las provincias ante los vetos de Javier Milei

Luego, manifestó que el contexto es complejo porque el Ejecutivo vetará la redistribución de fondos para las provincias: “Sí hay un corre el reloj para el Gobierno en cuanto a que tiene la decisión tomada de vetar la ley que aprobó el Congreso en cuanto a la redistribución de fondos para los gobernadores. Bueno, el Presidente le está diciendo, ponemos un ministro del interior para que hable con vos”.

A su vez, el periodista comentó que el cambio de Lisandro Catalán refuerza al jefe de Gabinete. “Me imagino que esto es un claro triunfo para Guillermo Francos, desde luego en desmedro tanto del sector que responde a Karina Milei como el que responde a Santiago Caputo, parece haber un pequeño viraje hacia el ala racional del Gobierno, si se quiere, hacia la política más tradicional”.

Incluso, expresó que el tono presidencial cambió: “El propio Presidente el domingo cuando habló, habló de una manera sobria, tranquila, sin los gritos, sin los insultos, sin el típico discurso de Milei y del domingo”.