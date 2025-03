Cuál es la situación del mercado inmobiliario rural en el contexto de un año electoral

El CEO de Nordheimer Campos y Estancias, Federico Nordheimer, conversó con Canal E y analizó la situación del mercado inmobiliario rural en Argentina y cómo factores como el clima, las retenciones y la confianza de los inversores afectan las operaciones.

"Cuando hay sequía, el campo se para", afirmó Federico Nordheimer al explicar la ralentización del sector a finales de 2024 y principios de 2025. "Hasta que no llueve y los productores no ven mejoras en la cosecha y el ganado, no piensan en invertir". La reactivación comenzó a mediados de febrero: "Fue increíble, pero apenas empezaron las lluvias, los teléfonos sonaron y volvieron las consultas".

Nordheimer destacó que la mayor demanda se concentra en "campos netamente agrícolas en la zona núcleo", especialmente en el "triángulo de oro" que abarca Salto, Rojas y Pergamino. "La velocidad de venta de estos campos es impresionante, en 15 días o un mes ya están vendidos", reveló.

Cuál es la situación de la compra y venta de campos

Sin embargo, ante la escasez de oferta, el entrevistado expresó que los inversores buscan "campos mixtos o ganaderos". Una tendencia que sorprendió en Expo Agro 2025 fue el interés por "campos con riego", un sector poco explotado en Argentina: "Hoy solo regamos el 10% de lo que podríamos, y muchos productores ven estabilidad y previsibilidad para hacer esa inversión a mediano plazo".

"La base para evaluar el mercado es la zona núcleo, donde el precio de la hectárea oscila entre 15.000 y USD 17.000", explicó Nordheimer. Luego, comparó esta situación con Estados Unidos, donde "el cordón maicero tiene valores de USD 30.000 la hectárea" y con Uruguay, donde "los mejores campos agrícolas valen USD 10.000, aunque producen menos".

Presión impositiva en el agro

Según el CEO de Nordheimer Campos y Estancias, la diferencia de precios radica en "la rentabilidad y el apoyo al productor". A su vez, manifestó que, "si Argentina avanza en la eliminación de retenciones y reducción de carga impositiva, podríamos acercarnos más a esos valores".

"Los años electorales siempre generan pausa, pero también oportunidades para quienes quieren anticiparse", comentó Nordheimer. También remarcó que la reducción temporal de las retenciones hasta el 30 de junio "impactó positivamente en el sector" y que hay expectativas de cambios estructurales: "Somos uno de los pocos países en el mundo que cobra impuestos a lo que exporta, y la tendencia debería ser eliminarlos".