Trump volvió con todo: qué repercusiones generaron sus cambios sobre los trans en el deporte

La reciente decisión del presidente Donald Trump de firmar una orden ejecutiva prohibiendo a las mujeres transgénero competir en deportes femeninos ha generado un amplio debate en torno a la inclusión y la equidad en el deporte.



Para analizar las implicancias de esta medida, Canal E consultó con Pablo Gastaldi, médico deportólogo, quien nos brindó su perspectiva.

Qué dice la ciencia sobre la determinación de las ventajas

Gastaldi resaltó que aún falta mucha investigación científica para determinar si las mujeres transgénero realmente tienen una ventaja competitiva sobre las mujeres cisgénero (aquellas cuya identidad de género coincide con el sexo asignado al nacer).

Según el experto, aunque existen estudios preliminares que sugieren que la deshormonización de las personas trans puede no eliminar por completo la ventaja física adquirida durante la pubertad, es fundamental esperar más evidencias antes de tomar decisiones definitivas. "Hoy, la ciencia no ha logrado concluir de manera definitiva hasta qué punto existe o no una ventaja", afirmó Gastaldi.

El médico destacó que el tema no es simple y que cada caso debe ser tratado de forma individual. Aclaró que, aunque la testosterona es un factor importante, no es el único determinante. "No es lo mismo una disforia de género que un síndrome de hiperandrogenismo, que puede aumentar la testosterona de manera natural", explicó. En este sentido, la medida del presidente Trump puede verse como parte de un panorama más amplio que abarca diferentes interpretaciones científicas y políticas.

Cuáles son las reglas, según el Comité Olímpico Internacional

En cuanto a los reglamentos deportivos, Gastaldi mencionó que algunas organizaciones, como el Comité Olímpico Internacional (COI), establecen límites específicos de testosterona para las mujeres trans, con el objetivo de garantizar condiciones de igualdad. Sin embargo, advirtió que incluso con estos límites, la ventaja acumulada durante la pubertad, cuando se produce un pico de testosterona, podría seguir siendo un factor relevante en algunos deportes.

Con respecto a lo que ocurre en la Argentina, Gastaldi subrayó que las decisiones políticas, aunque necesarias, no siempre cuentan con un respaldo científico sólido. "Aún falta mucha investigación", afirmó, resaltando la diferencia entre las decisiones políticas y las conclusiones científicas.

Por último, el médico deportólogo concluyó que el futuro del deporte competitivo dependerá de una mayor investigación. Si bien es importante buscar un equilibrio entre inclusión y equidad, "no se puede tomar decisiones definitivas sin la evidencia científica que respalde tales medidas".