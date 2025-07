El diputado nacional, Ricardo López Murphy, habló con Canal E y presentó un proyecto de ley para crear una nueva moneda nacional llamada Argentum, cuyo objetivo es simplificar transacciones, bajar costos, recuperar eficiencia y finalmente reemplazar el peso.

“Es un proyecto, en parte, para terminar con una patología que es el excesivo número de ceros que nos dejó las mega inflaciones que hemos sufrido después de la convertibilidad”, explicó Ricardo López Murphy sobre la iniciativa del “Argentum”. Luego, manifestó que la iniciativa busca eliminar tres ceros del peso, sin afectar el poder adquisitivo: “No es simplemente que quitamos los ceros, no hay daño patrimonial que afecta el patrimonio ni el ingreso de nadie, ni hay devaluación ni ninguna de esas cosas”.

Cuáles son los beneficios de Argentum

En otra instancia, enumeró cinco beneficios concretos de la propuesta: “Baja los costos de impresión de dinero, baja los costos de bóveda, bajamos los costos de acarreo, hacemos que los cajeros funcionen como en el resto del mundo y ahorramos espacio en el mundo digital”.

Por otro lado, Murphy subrayó: “No es algo que va a transformar la realidad argentina, pero le va a ahorrar costos a la economía de un modo significativo recurrentemente durante varios años”. Asimismo, propuso que la implementación comience el “1 de enero”, aunque admitió que también “se podría hacer el 1 de julio del año que viene o el 1 de enero del 27”.

El panorama de las retenciones

Con respecto a la vuelta del esquema anterior de retenciones, comentó: “Yo veo las retenciones como un mal impuesto. Es un impuesto que degrada la tecnología, utiliza menos insumos y paquete tecnológico mucho más atrasado cuando hay impuestos de exportación”.

El diputado también señaló que el tributo castiga a quienes producen lejos de los puertos: “Castiga a las zonas más vulnerables y marginales”. Y lo comparó con otros países: “No lo usa Uruguay, no lo usa Brasil, no lo usa Paraguay, no lo usa Estados Unidos”.

Sobre el tipo de cambio, opinó: “El Gobierno se comprometió en el acuerdo con el Fondo a incrementar sustancialmente las reservas internacionales. Para eso tiene que comprar y no está comprando”. Y advirtió: “Comparado con los vecinos, somos el único país que tiene reservas negativas”.