Cuáles son los cambios que se vienen en materia tributaria anunciados por ARCA

Gustavo Eduardo Diez, contador público nacional, analizó para Canal E el nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias y las modificaciones impulsadas por el Gobierno para blanquear dólares no declarados, además de los cambios que se vienen en el ARCA.

En relación al IVA, Gustavo Eduardo Diez detalló: "Todos los contribuyentes van a presentar una declaración jurada que va a ser la propia AFIP". Luego, agregó: "No va a haber más libro de IVA venta ni libro de IVA compra, va a haber libro registro de operaciones". Sobre el régimen de ganancias, afirmó: "Va a haber un régimen simplificado, donde pone sus rentas, sus gastos y el impuesto que tiene que pagar".

Quiénes no pueden acceder al sistema simplificado de ganancias

Asimismo, aclaró que el nuevo esquema aplica solo a quienes "no tienen rentas del exterior". "Si vos tenés renta del exterior, no podés entrar en el régimen simplificado de ganancias", sostuvo. Además, contextualizó estos cambios dentro de un paquete más amplio: "Tiene que ver con las medidas que anunció el ministro con respecto a la flexibilización de que una persona pueda depositar dinero sin que tenga que informar".

Diez también se refirió a otras modificaciones: "Cambiaron normas de ARCA, cambiaron normas del Banco Central y cambiaron normas de la UIF". Por ejemplo, indicó: "Cuando hacías un depósito superior a un millón de pesos, el banco tenía la obligación de informar. Ahora es cuando haces un depósito superior a 50 millones de pesos".

La provincia de Buenos Aires y una nueva negativa contra las medidas del Gobierno

Sobre las tensiones con la provincia de Buenos Aires, señaló: "La provincia de Buenos Aires ya anunció que no van a adherir a este régimen". En este sentido, explicó las consecuencias: "Si la Provincia no adhiere, mañana te puede venir a buscar el fisco y decir: usted declaró 100.000 dólares, no pagó ingresos brutos".

Por otra parte, el contador público remarcó: "Si vos los asustás, la gente no va a blanquear". Sobre la misma línea, enfatizó que, "el objetivo del Gobierno es meter en la economía formal plata que está en negro en los contribuyentes". Además, defendió la lógica de las medidas: "Esa gente pagó el impuesto cuando ganó, lo pagó. Y con eso compró dólares. Ahí violó la ley cambiaria. Hoy no los puede exteriorizar porque lo van a sancionar".

En otra instancia, aseguró que, "el Gobierno va a seguir controlando" y que "ARCA tiene muchísima información y va a seguir controlando las operaciones día a día". Es por eso que recalcó: "No es que cualquiera va a poder hacer cualquier cosa". Sobre los temores de que el próximo gobierno cambie las reglas, afirmó: "Se va a cambiar lo que se llama la prescripción, la van a llevar a dos años".