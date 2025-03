Cuáles son los desafíos de la educación financiera y el empresariado argentino

Canal E habló con Facundo Ahumada, presidente del Instituto Progresar, quien participó en una conferencia sobre educación financiera en la Liga de Comercio e Industria de San Martín, donde abordó la situación económica de los emprendedores argentinos.

Durante su intervención, el entrevistado destacó que la educación financiera es crucial para tomar decisiones informadas en tiempos de incertidumbre económica. "El conocimiento es poder, y a través de estas conferencias buscamos ayudar a los emprendedores a entender las razones detrás de sus decisiones económicas y cómo pueden aplicarlas en sus negocios", explicó.

Preocupaciones de los empresarios argentinos

En cuanto a las inquietudes planteadas por los empresarios durante la conferencia, Ahumada señaló que las preocupaciones más recurrentes están relacionadas con la inflación en dólares y el impacto de las importaciones. "Los empresarios están de acuerdo con que la inflación en pesos debe ser controlada, pero su mayor preocupación es la inflación en dólares, ya que afecta directamente a las importaciones de insumos para sus empresas", indicó.

El empresario también destacó que el fenómeno del "dumping", especialmente relacionado con las importaciones provenientes de China, es otro de los factores que impacta negativamente en los productores locales.

"En China, un cubierto cuesta más caro que en Argentina, pero cuando lo compramos en Argentina, sale más barato. Esto ocurre porque el gobierno chino subsidia a sus exportadores con un incentivo impositivo del 20%", explicó, refiriéndose a la competencia desleal que enfrentan los productos nacionales.

El desafío del sistema impositivo argentino

Otro de los temas recurrentes entre los empresarios fue el peso de la carga impositiva en Argentina. Ahumada enfatizó que el sistema tributario argentino representa una gran barrera para los emprendedores, con un 70% de impuestos, lo que dificulta la competitividad local. "Los empresarios tienen que enfrentar una carga impositiva altísima y, además, deben pagar para exportar. Esto genera una gran preocupación", señaló.

En particular, Ahumada destacó el impacto negativo del impuesto a los Ingresos Brutos, que, a diferencia del IVA, no permite un balance entre compras y ventas. "Este impuesto destruye a la industria porque no tiene el mismo mecanismo de compensación que otros tributos como el IVA", detalló.

El futuro de la educación financiera y la inversión

El economista resaltó que la educación financiera es esencial en un contexto económico inestable, ya que permite a los empresarios tomar decisiones más informadas y estratégicas.

A pesar de los desafíos, el presidente del Instituto Progresar mostró optimismo sobre la importancia de seguir brindando herramientas a los emprendedores para que puedan enfrentar las dificultades. "La clave está en estar informados y entender cómo tomar decisiones adecuadas, tanto en tiempos de incertidumbre como en momentos de crecimiento", concluyó.