Cuánto pierde el campo con las retenciones: “Son 500 millones de dólares que no está percibiendo el sector”

El gerente de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, Manuel Villagra, conversó con Canal E y alertó sobre el grave impacto que generan las retenciones para los productores de la provincia, cuantificó las pérdidas en más de 500 millones de dólares anuales y llamó a tomar decisiones estratégicas que permitan fortalecer las economías regionales.

Manuel Villagra explicó que el informe elaborado por la Bolsa de Cereales junto al Consejo Empresario de Entre Ríos y universidades públicas tomó como referencia cinco cultivos clave: trigo, soja, maíz, sorgo y girasol. “Hemos utilizado como base metodológica la producción que tenemos en nuestras estadísticas y por cada año de la serie estudiada se ha tomado un precio de referencia”.

Cuánta pérdida generan las retenciones sobre los productores

La pérdida estimada equivale a “500 millones de dólares que no está percibiendo el sector”, dijo. Luego, manifestó que ese ingreso no cobrado impacta directamente en la inversión: “Es inversión que no tienen los productores para equiparse técnicamente, para invertir en tecnología y, consecuentemente, tener más y mejor producción y más sostenible y más sustentable”.

Villagra destacó que las retenciones afectan a toda la cadena: “Esto es una cadena que va desde el productor hasta términos sociales”. En ese sentido, advirtió: “Cuánto más valor agregado se podría estar generando, cuántas más granjas porcinas y avícolas se podrían estar invirtiendo, que demandaría muchísimo más empleo”.

También vinculó esta falta de oportunidades con el éxodo juvenil: “Muchos jóvenes se van a estudiar o a trabajar en otras ciudades, otras provincias, otros países, y no regresan por falta de oportunidades”.

La estrategia de comercialización de los productores

Con respecto a la estrategia de comercialización de la cosecha, el entrevistado explicó: “El productor lo que hace desde los últimos años es cosechar e ir liquidando a medida que necesita flujo de fondos para poder cumplir con sus obligaciones”.

Las medidas del Gobierno, reconoció, “incentivan la liquidación”, pero con matices: “Más allá de que ha habido una baja de las alícuotas, consideremos que los precios a nivel internacional están muy bajos, por lo cual, el productor más que nunca va a estar, como se dice en el campo, parado encima de grano para liquidar en el momento más conveniente”.