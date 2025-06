Daniel Rosato sobre el cierre de PyMEs: “Argentina hoy tiene altos costos en dólares para producir y competir”

El cierre de más de 12.000 PyMEs durante el primer año de la gestión de Javier Milei encendió las alarmas en el sector productivo. En este contexto, este medio se comunicó con el titular de Industriales PyMEs Argentinos, Daniel Rosato, quien sostuvo que, “hay una gran preocupación por parte de todo el sector productivo”, y reclamó “un plan estratégico” urgente para evitar una crisis mayor.

Según Daniel Rosato, el problema excede la coyuntura reciente: “Del 2017 al 2025 cerraron 30.000 PyMEs con la falta de competitividad”. Y explicó que esta crisis tiene múltiples causas: “La Argentina hoy tiene altos costos en dólares para producir y competir. Tiene que ver con una fuerte caída del mercado interno, la energía y con la apertura de importaciones que esto ha afectado de forma sustancial a toda la industria nacional”.

La baja de la inflación y su falta de impacto en los bolsillos

Si bien reconoció que “la inflación está bajando”, resaltó el impacto limitado en los costos reales: “Sí ayudó la baja de precios, pero no de la magnitud que se esperaba tampoco”.

En ese sentido, Rosato alertó: “La Argentina no puede bajar más los precios. Estamos ya en el punto de equilibrio. Es decir, si hay que bajar los precios, hay que bajar el costo energético, hay que bajar los impuestos y ahí sí podemos tener otra baja más”.

Falta de competitividad en las PyMEs

Muchas industrias, según describió, ya no pueden sostenerse: “Ya la industria está vendiendo por debajo en algunos casos, porque no pueden, están cerrando su producción, paralizando su producción, porque no pueden competir”.

Por otro lado, el entrevistado señaló que, “el sector textil es uno de los sectores que más han sufrido las importaciones”, pero aclaró que el problema es más amplio: “Cuando digo la industria nacional, el problema lo tiene toda la industria. Lo tienen las grandes empresas también, a diferencia de todo el sector metalúrgico”.

Además, denunció que existe una competencia desleal: “Hoy está permitido importar maquinarias, bienes de capital y repuestos usados. Esto está, sin ninguna duda, afectando a todo el sector metalúrgico”.