Daniel Sticco: “Con este nivel de riesgo país, todo se frena y eso no es bueno para los mercados”

El economista, Daniel Sticco, dialogó con Canal E y se refirió a la coyuntura económica de Argentina en medio de la presión cambiaria, la caída de los bonos y un riesgo país que superó los 1.300 puntos.

“Yo veo una contradicción en los mercados, porque, por un lado, hay voces que se escuchan de que el poder de fuego del Banco Central es relativo, ponen en discusión si son 17.000, 20.000 millones de dólares, que no es poca cosa”, señaló Daniel Sticco.

Los efectos de la intervención del Banco Central

Asimismo, advirtió que, si el Banco Central decidiera intervenir en el techo de la banda de $1.474, “vendiendo esos 20.000 millones de dólares, secaría la plaza de pesos y automáticamente se tendría que calmar el mercado”.

Sticco subrayó la ambivalencia de los analistas: “El mercado le está diciendo al Banco Central, vos tenés que acumular reservas, pero yo te voy a testear si estás dispuesto a venderlas”.

Sobre la solvencia del Gobierno, planteó: “El riesgo siempre está. Ahora, la evidencia empírica de los últimos 20 meses es que el Gobierno ha reducido la deuda con privados en 57.000 millones de dólares”.

El economista explicó que en agosto “se hicieron operaciones de deuda por más de 50.000 millones de dólares y el Gobierno canceló 8.000. Quiere decir que esos temores del mercado son más un argumento para generar negocios en la volatilidad que objetivamente”.

El retroceso de los altos niveles de riesgo país

Luego, manifestó que, “en 20 meses hay superávit fiscal, cancelación de deuda, baja de la tasa de interés, aumento del crédito, pero con este nivel de riesgo país de 1.200, 1.300 puntos, todo se estabiliza, todo se frena y eso no es bueno ni para los mercados”.