Daniel Sticco sobre el final del ruido electoral: “Se empezaron a ordenar las variables”

El economista, Daniel Sticco, en diálogo con Canal E, hizo hincapié en la baja de tasas de interés, el impacto en los plazos fijos y la evolución del riesgo país.

“Veníamos de un octubre complicado por el tema elecciones, se habían alterado un poco los mercados, había generado un clima de incertidumbre hasta la previa de las elecciones del 26 y eso llevó a un aprieto monetario y, consecuente, suba la tasa de interés”, explicó Daniel Sticco. “Despejado el escenario electoral, normalizados los mercados, no se cumplieron los pronósticos agoreros que el Gobierno y el equipo económico iba a cambiar su plan y que iba a cambiar el régimen de banda de explotación, etc”, resaltó.

Orden en los mercados tras las elecciones

Asimismo, señaló que las variables comenzaron a alinearse: “Se empezaron a ordenar las variables, las acciones subieron, los bonos subieron, el riesgo país bajó, y, consecuentemente, también se adaptaron las tasas de interés que habían llegado a pasar arriba del 50% anual a 7 días, a 30 días, y hoy ya están pagando prácticamente en torno al 30%, 35% y están bajando”.

Sticco destacó que el clima de calma financiera se debe a la normalización pos electoral. “Claramente volvimos al escenario, digamos, preelectoral, estamos volviendo a los valores de principio de año anteriores, cuando se firmó el acuerdo con el Fondo allá por abril”, sostuvo.

Asimismo, recordó que en ese momento “el Gobierno dio paso a lo que denominó la fase 3 del plan económico, que era recapitalizar el Banco Central y empezar a reactivar la economía y a impulsar la obra pública con participación privada”.

Normalización de la economía

En ese marco, el economista afirmó que, “la economía empezó a normalizarse, todavía falta mucho, esto es incipiente, todavía hay mucha desconfianza de los analistas económicos sobre el régimen de banda de explotación, esta brecha tan amplia entre la compra y venta que se fijó el Banco Central para intervenir, pero lo cierto es que la economía se va ordenando”.

También subrayó la importancia de la reciente caída del riesgo país: “La baja de riesgo país hoy de perforar los 600 puntos básicos, que es prácticamente volver al nivel de enero, preanuncia que vamos a empezar a tener correcciones en las estimaciones de los economistas sobre lo que resta del año en materia de actividad, inflación y tipo de cambio”.