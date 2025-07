David Feliba: "El ruido en los mercados y la incertidumbre es lo que termina arrastrando las bolsas del mundo”

“El principal motivo surge ayer, en realidad, y es por el impacto en los mercados de las medidas que toma Donald Trump en Estados Unidos respecto a lo que es la política arancelaria”, explicó el analista económico David Feliba, en diálogo con Canal E, al ser consultado sobre la caída generalizada de acciones tanto en Wall Street como en mercados emergentes.

Trump anunció una nueva ronda de tarifas para países clave como Japón y Corea del Sur, aunque luego las puso en pausa hasta el 1 de agosto. “Todo este ruido en los mercados y esta incertidumbre es lo que termina arrastrando las bolsas del mundo, tanto las acciones americanas como las argentinas”, detalló el entrevistado.

El analista advirtió que las medidas de Trump generan un clima de inestabilidad: “Nunca sabés hacia dónde puede ir, un día impone tarifas del 25% y al siguiente las congela”, comentó, marcando la falta de previsibilidad como un problema estructural de la política comercial del expresidente.

El efecto dominó en América Latina y el rol de Argentina

Consultado sobre cómo estas políticas afectan a la región, Feliba aclaró que “Argentina y muchos de los países de Latinoamérica se han visto de alguna manera no te diría beneficiados, pero no tan perjudicados”. Esto se debe a que EE.UU. no mantiene un fuerte déficit comercial con la región, por lo que no prioriza imponerle tarifas severas.

Actualmente, Argentina enfrenta un arancel del 10% por parte de Estados Unidos, aunque según Feliba, ese impacto es acotado: “No tiene la necesidad de rearmar su estructura comercial vía tarifas con nosotros”, remarcó.

En cuanto a la relación bilateral entre Estados Unidos y Argentina bajo el gobierno de Javier Milei, el analista fue cauto. “Argentina y Milei tienen un lugar privilegiado en cuanto a la relación con Trump, una especie de sintonía que no se ha visto quizá nunca”, señaló, aunque matizó: “Hoy, por la práctica, un acuerdo así bilateral no parece estar en la prioridad, diría que, de ninguno de los dos gobiernos”.

También enfatizó que Argentina no es un actor comercial clave para Estados Unidos: “No es tampoco la prioridad de Trump Argentina porque no tiene un comercio bilateral tan robusto con nosotros como sí con Japón o Corea”.

Para Feliba, el panorama seguirá siendo volátil mientras no haya definiciones claras en materia comercial: “Hay espacio para que esto empeore”, advirtió, al tiempo que consideró que la incertidumbre seguirá marcando el ritmo de los mercados.