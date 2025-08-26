De la Barra: “Hay un juicio absolutamente parcializado y con un final determinado"

En diálogo con Canal E, el periodista Patricio De la Barra analizó el escenario judicial y político que afronta Jair Bolsonaro ante el inminente fallo de la Corte Suprema de Brasil.

Una condena sin retorno para Jair Bolsonaro

Patricio De la Barra aseguró que “el panorama que se le presenta a Jair Bolsonaro no es nada alentador”, anticipando un fallo condenatorio en las sesiones que comenzarán el 2 de septiembre. El proceso apunta a castigar al expresidente y a siete altos funcionarios por su presunta implicación en el intento de golpe de Estado del 8 de enero de 2023.

“El juicio ha sido muy criticado, no solamente por juristas nacionales de Brasil, sino también en el exterior”, subrayó el periodista. Según explicó, las penas podrían alcanzar hasta 40 años de prisión efectiva y no domiciliaria. La primera sala del Supremo Tribunal Federal estará presidida por Cristiano Zanin, exabogado de Lula da Silva, designado por el actual presidente. Junto a él, participarán Flavio Dino, también exministro de Justicia de Lula, y otros tres jueces.

“Estamos hablando de un tribunal donde tres de sus cinco miembros fueron puestos por Lula”, destacó De la Barra, quien remarcó la falta de imparcialidad que denuncia parte de la defensa de Bolsonaro. En palabras del analista: “Hay un juicio absolutamente parcializado y ya con un final determinado”.

La justicia bajo sospecha y un líder en la mira

Además de Jair Bolsonaro, entre los acusados figuran nombres clave como el exministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira, el excomandante de la Marina Almir Garnier, y Mauro Cid, exayudante de órdenes de Bolsonaro, quien actualmente colabora con la justicia bajo la figura de delación premiada.

“Mauro Cid ha hecho 18 declaraciones, todas ellas desencontradas, y ninguna involucra directamente a Bolsonaro”, dijo De la Barra. Aun así, el entorno del expresidente parece resignado: “El Partido Liberal ya está buscando un candidato que lo reemplace”, adelantó.

A esto se suma un creciente temor a una posible fuga. La Fiscalía General de Brasil solicitó un refuerzo en la vigilancia sobre Bolsonaro, luego de que se encontrara una presunta minuta dirigida al presidente argentino, Javier Milei, solicitando asilo. De la Barra afirmó: “Él está con un grillete electrónico que le impide salir por las noches, pero aun así se pide más vigilancia”.

El periodista también hizo énfasis en el impacto político que genera este proceso. Según dijo, “esto está siendo aprovechado por la campaña de Lula para recuperar su popularidad”, en un contexto de creciente polarización social y tensión institucional.

Finalmente, adelantó posibles movilizaciones en el país: “El 7 de septiembre se está convocando a una manifestación nacional en contra del juez Alexandre de Moraes y a favor de Jair Bolsonaro”, en coincidencia con el Día de la Independencia de Brasil.