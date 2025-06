Del Franco: “Lo de Formosa es algo atípico en relación a lo que veníamos viendo”

Los recientes resultados en Formosa y Santa Fe evidencian la dificultad del oficialismo nacional para consolidarse fuera de la Capital Federal.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con la analista política, Analía Del Franco quien comentó que, “lo de Formosa es algo atípico en relación a lo que veníamos viendo con las otras elecciones provinciales”, al analizar el abrumador triunfo de Gildo Insfrán con casi el 67% de los votos.

La provincia norteña, dice, “concentra el mayor caudal en una figura como Insfrán, que además se ve beneficiado por el sistema de sublemas”, lo que le permite captar apoyos diversos dentro del mismo oficialismo.

Según la analista, el escenario en Formosa se diferencia del resto del país: “Hasta ahora, en las elecciones provinciales no había una contundencia tan marcada de los oficialismos”, explica. En cambio, esta vez hubo un claro ganador, en una de las pocas provincias con una participación relativamente alta.

Santa Fe: todos ganan, pero el gobierno pierde

El panorama en Santa Fe fue el opuesto: una elección fragmentada en la que, paradójicamente, “todos salieron contentos”, según del Franco. “Pullaro ganó en la Capital y en varias localidades, el PJ en Rosario, y la Libertad Avanza quedó cerca en muchas zonas”, resume. Sin embargo, “el gobierno nacional no hizo pie en ninguna de las dos provincias”, subraya.

“No le resulta fácil instalarse si no baja el propio Presidente a hacer campaña”, advierte. Esa dependencia del liderazgo presidencial se evidenció en Santa Fe, y podría repetirse en Buenos Aires. “Él está muy fuerte, pero no hay tantos nombres. En lo local, si no aparece él, se le pone complicado”, afirma.

Buenos Aires: alianzas frágiles y definiciones urgentes

Con el 9 de julio como fecha límite para definir alianzas en la provincia de Buenos Aires, el escenario está plagado de incertidumbre. “Todavía no sabemos quiénes serán los candidatos, y el tiempo apremia”, dice Del Franco. La posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza está en discusión, pero con fuertes resistencias.

“Obviamente, si se juntan hacen bingo total. Pero si no se juntan, muchos sectores del PRO van a votar a La Libertad Avanza igual”, señala. Esta transferencia tácita de votos refleja una elección cada vez más nacionalizada: “El electorado del PRO está más propenso a votar anti-kirchnerismo”, argumenta.

El PJ busca unidad silenciosa

En el peronismo bonaerense, el objetivo es evitar la fragmentación, aunque sin hablar abiertamente de “unidad”. “Van a hacer una lista conjunta porque la situación es muy negativa si van con listas separadas”, afirma. Las disputas internas entre La Cámpora y el sector de Axel Kicillof continúan, pero hay conciencia de que dividirse sería suicida.

La necesidad de articulación incluye también la distribución de los candidatos en las secciones electorales: “Todos quieren lugares importantes, porque eligen senadores por sección”, recuerda la analista.

Cristina: libre o detenida, sigue marcando el ritmo

Consultada por la posibilidad de que Cristina Kirchner sea detenida, Analia del Franco aclara que aún no tienen estudios concluyentes, pero opina: “Sería mejor que estuviera libre, es más fácil ella actuando que ser solo un símbolo”. Aun así, reconoce su centralidad: “Sigue tallando en la elección, incluso desde el lugar en el que está”.

“Hay que generar una estrategia para que Cristina siga generando expectativas”, agrega, y señala que su posible aparición en streaming o intervenciones mediáticas puede mantenerla vigente.