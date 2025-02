Desapariciones de niños en Argentina: Alerta Sofía y los desafíos en la búsqueda

En un contexto de creciente preocupación, la desaparición de Liam Flores, un niño de tres años, ha generado una nueva ola de alarma en Argentina, similar al caso de Loan ocurrido hace solo ocho meses.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con Octavio Lizarraga, colaborador de Missing Children, quien resaltó que, si bien estos casos llegan a los medios de comunicación, muchos otros permanecen fuera del foco público, lo que hace aún más urgente la necesidad de fortalecer los mecanismos de búsqueda.

"Lo que Missing Children siempre recalca es que no solo conocemos los casos que llegan a los medios, sino que hay muchos más que no se publican. Y es importante entender que no todos los casos terminan bien, ni todos llegan a las entidades correspondientes", comentó.

Alerta Sofía: Un sistema clave pero insuficiente

Uno de los temas centrales en la conversación fue el funcionamiento del sistema de alerta Sofía, que se activó rápidamente tras la desaparición de Liam. Lizárraga explicó que este mecanismo, creado en 2008 tras el caso de Sofía Herrera, es fundamental, pero que debe complementarse con esfuerzos más amplios.

"El alerta Sofía es un sistema de emergencia rápida que funciona, pero tiene que ir acompañado de una acción conjunta de las fuerzas del sector público, privado y de la sociedad civil", aseguró.

La importancia de la colaboración y las fronteras

En cuanto al trabajo conjunto, el entrevistado resaltó que la colaboración entre las fuerzas de seguridad y los medios de comunicación es esencial para encontrar a los menores rápidamente. Además, enfatizó la importancia de la colaboración en las fronteras: "Es fundamental evitar que un menor salga del país. Mientras esté dentro del territorio, la búsqueda es más efectiva", explicó.

La respuesta de la sociedad y los medios de comunicación

Lizarraga también destacó cómo la sociedad y los medios de comunicación han respondido positivamente a los casos de desapariciones, como lo hizo el caso de Loan. "Después de ese caso, recibimos más llamadas de personas colaborando con información. La gente se ha involucrado más, pero lamentablemente, siempre parece que tiene que ocurrir algo malo para que surjan soluciones", reflexionó.

Este creciente interés en la cooperación se refleja en los esfuerzos de Missing Children por mejorar la atención y visibilidad de estos casos, aunque el colaborador admitió que sigue siendo necesario un mayor trabajo preventivo y proactivo.

Casos no resueltos: una realidad preocupante

Finalmente, Lizarraga hizo referencia a los casos que permanecen sin resolución, como el de Sofía Herrera y Guadalupe Lucero, resaltando que incluso después de muchos años, aún no hay respuestas. "Casos como los de Sofía o Guadalupe siguen sin respuesta. En algunos casos, ya han pasado 20 años, y no sabemos qué pasó con esos niños", lamentó.