Desde el agro aseguran que “necesitamos un aumento de precios de los valores internacionales”

La analista de mercados de AZ Group, Lorena D’Angelo, analizó para Canal E el impacto del presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, donde se proyecta un aumento del 22,8% en la recaudación por derechos de exportación. También advirtió que esa meta depende casi exclusivamente de una suba en los precios internacionales y alertó sobre la pérdida de competitividad de Argentina frente a otros países productores.

Lorena D’Angelo explicó cómo se llega al cálculo de un aumento en la recaudación a través de las retenciones: “Para poder lograr ese aumento de recaudación, lo que necesitamos es principalmente un aumento de precios de los valores internacionales, no se ve una compensación importante desde el punto de vista de los precios”.

El plan para aumentar la recaudación

Asimismo, marcó el límite del plan oficial: “Para llegar a ese 22,8% de incremento de los derechos de exportación, si tenemos en cuenta que el Gobierno hizo declaraciones de no aumentar los derechos de los productos y con expectativas de bajarlas, la única expectativa es que suban los precios en los mercados”.

D´Angelo subrayó que el principal aporte a la recaudación proviene del complejo sojero: “De esos derechos de exportación, el principal aportante desde el punto de vista agrícola es la soja y su cadena, la exportación de sus productos y de poroto de soja”. Sin embargo, manifestó que las proyecciones no son alentadoras: “Con las primeras proyecciones de una caída del área de siembra para 25/26, se recorta la posibilidad de que incremente el volumen exportable de estos productos”.

Complicaciones en el mercado local ante el aumento de la competitividad internacional

Asimismo, alertó sobre la competencia internacional. “Tenemos a Brasil, tenemos a Estados Unidos, en estos últimos años tenemos una fuerte competencia de los subproductos, principalmente de Brasil y de Estados Unidos en el mercado exportador”, sostuvo.

Con respecto a la carga impositiva, la entrevistada recordó que Argentina es una excepción en el mundo: “Argentina es uno de los pocos países que tiene los derechos de exportación, que tiene un grave peso en el precio que recibe el productor argentino, principalmente la soja”.

A su vez, comentó que esto condiciona las decisiones productivas. “La soja lo tiene muy ajustado, recordemos que tiene un tributo del 26% que le descuenta el precio, y eso hace que el productor argentino esté recibiendo un menor valor que al competidor, no le está conviniendo, por lo cual vamos a estar cambiando”.