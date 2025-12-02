Desde el 1 de enero de 2026 la identificación electrónica del ganado será obligatoria en todo el país

El gerente general de Villanueva, Alfonso Cebral, pasó por Canal E y detalló los plazos, beneficios y desafíos de la implementación de la identificación electrónica del ganado, que será obligatoria en todo el país y empezará a regir desde el 1 de enero de 2026.

“El 1 de enero la única opción para hacerse de las caravanas o de los binomios para comercializar hacienda va a ser lo que se conoce como binomio electrónico oficial”, explicó Alfonso Cebral. Desde este mes ya rige además una primera obligación: “A partir del día de ayer solamente se pueden comercializar tanto el botón electrónico como el binomio”.

Qué deberán hacer quienes ya tengan dispositivos visuales

Asimismo, aclaró que los productores que ya tengan dispositivos visuales podrán seguir utilizándolos “siempre y cuando lo hayan dado de alta en Senasa”, pero la compra de nuevos identificadores deberá ser digital.

Los dispositivos habilitados por Senasa son tres: botón electrónico, chip subcutáneo y bolo intraruminal. Según Cebral, la opción dominante es clara: “El más conocido, el más usado, le diría el 98% del mercado, es el botón con la caravana”.

Las desventajas de ciertas herramientas

Sobre el chip intramuscular, advirtió que, “el chip puede migrar dentro del animal”, lo que complica encontrarlo al momento de lectura. Además, su costo “es más o menos 3 a 1 con respecto al botón electrónico”.

Respecto del bolo intraruminal, el entrevistado señaló que también “puede migrar dentro del animal y no siempre es tan fácil de encontrar”. Por esa razón, aunque Villanueva los comercializará, el mercado seguirá orientado al botón.

Más allá del cumplimiento normativo, subrayó el potencial de esta herramienta para mejorar la eficiencia ganadera. “Creo que hay mucha información que todavía no se conoce al respecto”, afirmó, y pidió mayor difusión oficial sobre los cambios que llegarán al SIGSA, DTE y TRI.