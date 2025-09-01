Día del periodista agropecuario: por qué se conmemora el primero de septiembre

En el marco del Día del Periodista Agropecuario, el presidente de la Asociación Bonaerense de Periodistas Agropecuarios (ABOPA), Gerardo Gallo Candolo, en comunicación con Canal E, analizó la historia, los desafíos y la falta de reconocimiento hacia el rol de la prensa especializada.

Gerardo Gallo Candolo recordó la importancia histórica de la conmemoración del día del periodista agropecuario: “Este primer semanario de Agricultura, Industria y Comercio en 1802, un primero de septiembre, por parte de Hipólito Vieytes, fue el primero en editar este semanario y por eso festejamos nosotros cada primero de septiembre nuestro día”.

En que se basa el periodismo agropecuario

Asimismo, destacó que se trata de un periodismo especializado en economía y en el sector productivo: “Periodismo especializado en economía, en todo lo que hace al sector agropecuario”.

Sobre la actualidad del vínculo entre el Estado y los periodistas, Gallo Candolo planteó: “La vemos un poco confusa últimamente en los últimos años, no se hacen conferencias de prensa, no se llega”. Sobre la misma línea, recordó un intento de acercamiento que no prosperó: “Llegamos incluso hasta la Casa Rosada para hablar justamente en estos términos en febrero de este año, desde entonces no hay todavía conferencia de prensa para el sector”.

Falta de comunicación por parte del Gobierno

Según desarrolló, la falta de comunicación refleja un problema más profundo: “Creo que no se le da por parte de estos últimos gobiernos, incluso no solamente en este, la importancia que tiene el sector agropecuario y comunicarlo de alguna manera”.

El entrevistado apuntó directamente al modo en que se transmiten las políticas: “Lo que está fallando me parece que es una forma de comunicar, por parte del Gobierno y las políticas. Muchas veces se comunican a través de mail, de comunicados y la mayor parte de la información la recibimos del sector privado”.

A su vez, resaltó que, ante cambios institucionales relevantes, la prensa no obtiene respuestas: “Cuando queremos hablar de políticas agropecuarias y cuando queremos entrar en preguntas, incluso respecto a los últimos movimientos, no encontramos respuestas, ni encontramos también incluso interlocutores”.