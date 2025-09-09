El analista de redes sociales, Diego Corbalán, pasó por Canal E y evaluó el rol de las plataformas digitales en las elecciones, el desgaste de la narrativa libertaria y la centralidad de la agenda social por sobre la económica. También analizó el lugar de Cristina Kirchner y el crecimiento de la figura de Axel Kicillof.

Diego Corbalán explicó el contraste que encontró en el análisis digital: “En toda la campaña electoral veníamos observando que La Libertad Avanza era el frente que venía cargando mayores niveles de negatividad semana tras semana”.

La conversación en torno al oficialismo se volvió crítica

Sin embargo, destacó: “Era el espacio que más interés generaba, es decir, el que despertaba más curiosidad, no tanto por sus propuestas electorales pero era el espacio sobre el cual estaban posadas todas las miradas, con una conversación crítica, con una conversación dura”.

Para Corbalán, el tono de la conversación digital cambió con el tiempo: “Creo que lo que pasó es que se fue apagando poco a poco ese espíritu libertario de los libertarios”. Y recordó: “Conforme fue avanzando la gestión de Javier Milei, esa noción de la libertad, esos valores más puros del espacio, se fueron perdiendo y fue mirando hacia ese clima de hostilidad, de agresión abierta, lisa y llana”.

El resurgir del peronismo

En paralelo, señaló que, “Fuerza Patria empezó a concentrar un espíritu al menos un poquito menos negativo, porque dentro de todo lo que se habló de Fuerza Patria también había cierta esperanza en los usuarios de redes”.

El entrevistado analizó el lugar de Cristina Kirchner tras los comicios: “Pareciera que después del domingo el rol de Cristina pasa a ser un rol en segundo plano, pero yo creo que esto es un poco el fenómeno del imprevisto y de este resultado que terminó entrando por la ventana de la política”.

Además, destacó que, “todavía el peronismo no es lo mismo que el kicillerismo hoy. Está claro que son dos familias, que hoy van camino probablemente a una ruptura o a una absorción del peronismo de parte del kicillerismo”.