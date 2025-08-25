El escándalo de los audios que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, golpeó de lleno a la Casa Rosada y a la figura de Karina Milei, lo que generó un fuerte impacto en las redes sociales. En relación a este tema, este medio se puso en comunicación con el analista, Diego Corbalán.

“En primer lugar, cuando se habla del Gobierno por estas horas en las redes sociales, se habla de este escándalo de corrupción, es el tema central”, afirmó Diego Corbalán. Luego, subrayó cómo la denuncia escaló en el debate digital: “Apenas había estallado, había tenido un poquito menos de impacto en la figura del propio Presidente, cosa que después, con el paso de los días, se fue revirtiendo, porque traspasó la denuncia de lo que era lo estrictamente gubernamental a la esfera de lo personal del Presidente por el involucramiento directo que hizo Spagnuolo a la figura de Karina Milei”.

Las dificultades de prescindir de la vieja política

Según desarrolló, el caso desató una discusión más amplia: “Hoy la causa se está transformando en un asunto político luego de todo el debate sobre la ética en el poder”. También recordó que la gravedad del caso radica en la contradicción con el discurso oficialista: “Me parece que la vara ética que planteó el mundo libertario a la hora de convertirse en una opción política en la campaña del 2023, con el decurso de la gestión, va demostrando que prescindir de las mañas de la política o de la vieja política es francamente difícil”.

Sobre la misma línea, Corbalán agregó: “La idea aislacionista de los libertarios de que ellos iban a prescindir de la casta a la hora de gobernar ha quedado en utopía. No ha quedado en el terreno de lo práctico”.

Karina Milei: la principal apuntada en las redes sociales

Asimismo, destacó que el personaje más mencionado en redes no fue Diego Spagnuolo ni Javier Milei: “El nombre propio más mencionado en redes vinculado al escándalo no es ni Spagnuolo ni Javier Milei, es la mismísima Karina Milei, de algún modo, el escándalo penetra en ese triángulo de hierro y creo que pega en el talón de Aquiles del Presidente”.

En ese sentido, el entrevistado coincidió con la mirada de otros analistas: “Pegarle a Karina Milei es pegarle al Presidente”. A su vez, manifestó que uno de los aspectos más llamativos fue la falta de respuesta oficial: “Siempre se dice en consultoría en comunicación que cuando no hay nada bueno para decir, más vale no decir nada, porque lo que se diga puede terminar jugando en contra”.

Por otro lado, comentó que la ausencia de estrategia es evidente: “Primero, que no tiene una estrategia de comunicación hace largo tiempo, o sea, no la tuvo nunca, no la tuvo Milei ya desde su tiempo de panelista. Cuando hablamos de gestión de un Estado mismo, lo último por lo que hay que apostar es por la improvisación y el vamos viendo”.