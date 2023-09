El director de Acumar criticó los dichos de Javier Milei: “Tienen un alto nivel de irresponsabilidad"

Las declaraciones de Javier Milei referidas a que las empresas tenían libertad de contaminar el agua por tener poco valor y difusa propiedad, generaron un fuerte repudio y estuvo en el foco de las críticas. Muchos organismos ven el agua como un bien al cual no se le puede poner valor de mercado. En este contexto, este medio se comunicó con el director de ACUMAR, Fabio Márquez.

“Las declaraciones de Javier Milei tienen un alto nivel de irresponsabilidad con lo que significa el agua”, comentó Fabio Márquez. “Debemos generar políticas más proactivas de preservar y restaurar los cuerpos de agua y no utilizarlos como si fuera un valor de mercado o una mercancía que pueda ser deteriorada o destruida a fin de objetivos de lucro”, agregó.

Para las Naciones Unidas el agua tiene un valor infinito

Posteriormente, Márquez planteó que hay acuerdos internacionales desde Naciones Unidas, “donde uno de los bienes más preciados y que se considera que tiene un valor infinito que no puede ser puesto como valor de mercado es el agua”. Además, advirtió que, “cada vez tenemos menos y muchos lugares del mundo sufren este problema”.

La preservación del agua es importante tanto para las personas como para la producción

“El agua es esencial, no solo para quienes somos humanos sino para el resto de las actividades productivas”, sostuvo el director de ACUMAR. A su vez, señaló que de no contar con agua en condiciones, no se puede sostener la vida ni tampoco la propia economía: “El agua como bien es invalorable, no hay valor de mercado que lo pueda pagar”.

Agua contaminada y el riesgo de vida de las personas

Según el entrevistado, los estados que integran las Naciones Unidas tienen compromisos asumidos sobre la preservación del agua potable debido al calentamiento global. “Argentina sufrió 3 años de sequía por un problema de escasez de agua, si la poca que tenemos la tenemos contaminada, empieza a correr riesgo de vida las personas”, aseveró.

Para finalizar, Márquez señaló que el agua es un bien público y que Argentina, “tiene tratados internacionales, como los objetivos de desarrollo sostenible en donde se plantea la preservación y conservación de las fuentes y recursos del agua dulce”. Sobre la misma línea, explicó que es un bien sostenido y federalizado por las provincias.