Disconformidad en el agro por la presentación del anteproyecto de la Ley de Suelos presentado por el CIAFBA

El tesorero de CARBAP, Carlos Bilbao, pasó por Canal E y advirtió sobre los riesgos que implicaría avanzar en este sentido con el anteproyecto de la Ley de Suelos presentado por el Colegio de Ingenieros Agrónomos y Forestales de la provincia de Buenos Aires (CIAFBA).

Con respecto a la iniciativa, Carlos Bilbao sostuvo: “No creemos que haya que hacer una ley de suelos, y mucho menos que sea restrictiva. Una ley de suelos con algún concepto quizá, o con alguna orientación de promoción o de tipo, digamos, de cuidado especial con algún tipo de promoción, quizás sí, pero no esto que estuvimos leyendo en el día de ayer, que es un disparate”.

Críticas al anteproyecto

Asimismo, cuestionó que el anteproyecto intente declarar de interés público los suelos agropecuarios: “Declarar que una propiedad privada, que todas las propiedades privadas de la provincia serían, digamos, de bien público, ya ahí arranca yendo en contra de la propiedad privada”.

Sobre la misma línea, Bilbao agregó: “Mete debajo de la provincia de Buenos Aires o del gobierno de la provincia de Buenos Aires, decisiones sobre propiedades, sobre la propiedad privada, sobre cosas dentro de la propiedad privada que pueda ser el dueño. Entonces, ya eso, ya arranca de una manera que, digamos, que no está contemplado en la Constitución”.

La importancia de la siembra directa

A su vez, reconoció que los suelos enfrentan procesos de degradación, pero remarcó que los productores ya aplican prácticas de cuidado: “Es cierto que los suelos se están degradando en la Argentina, en el mundo, porque se trabajan. Argentina es el país más importante del mundo en la siembra directa, que es la mejor manera de proteger el suelo”.

Para el entrevistado, el problema es más económico que productivo: “Nadie quiere, digamos, estropear lo suyo. Si una persona tiene una gotera en la casa, siempre trata de arreglarla. Y si no lo arregla es porque no puede económicamente, no es porque no quiera”.

Y añadió: “La mayoría de las veces que se ha tratado o implementado alguna cosa de este tipo, de control donde alguien es mucho más capaz que el resto, casi siempre ha terminado siendo un tema económico”.