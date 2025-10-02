El ex subsecretario de Mercados Agropecuarios y titular de RIA Consultores, Javier Preciado Patiño, pasó por Canal E y analizó los desafíos de la industria aceitera, el rol del biodiesel y la reciente medida de retenciones cero.

Javier Preciado Patiño destacó la importancia de la reunión realizada en el Senado: “La reunión se hizo este martes en el Senado, y algo que es muy importante es que hubo senadores de distintos bloques, con lo cual, te diría que esto es un signo muy importante de la transversalidad de la problemática de la soja en la Argentina”.

La importancia del biodiesel a nivel mundial

Asimismo, explicó por qué el biodiesel se convirtió en un eje central: “En el mundo la producción y el consumo de biodiesel se incrementa. En Estados Unidos, en Brasil ya está en el 15% y quiere ir al 20%. En Indonesia, con el aceite de palma, está en el 40%, y acá tenemos un sector súper competitivo como es la soja, y en vez de incrementar el uso del aceite de soja para hacer la mezcla y dejar de importar gasoil, estamos haciendo al revés”.

Patiño atribuyó el estancamiento de la soja a la falta de visión estratégica: “Esta es una decisión política que no la toma este Gobierno como tampoco la tomó el gobierno de Alberto Fernández en el sentido de decir el camino son las energías renovables, en este caso, los biocombustibles”.

Desigualdad de condiciones entre la soja y el maíz

A su vez, detalló las razones productivas: “A la soja se la viene castigando con un derecho de exportación muy superior al del maíz. Entonces, cuando se da cuenta, es muy probable que te rinda más el margen bruto del maíz que de la soja. Entonces, el productor, lógicamente, hace maíz en vez de hacer soja”.

En este sentido, el entrevistado propuso un cambio regulatorio: “Tiene que haber un mismo derecho de exportación para todos, para el maíz, para el trigo, para la soja, para no tener una discriminación hacia un cultivo”.

Sobre la crisis del biodiesel, comentó: “Hay una autoridad de aplicación que te fija el precio, ese precio llega tarde y no refleja los cambios que hay en el mercado”.