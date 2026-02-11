Eduardo Coria Lahoz: “Esa percepción de que el peso argentino era una moneda débil ha empezado a cambiar”

El economista, Eduardo Coria Lahoz, dialogó con Canal E y explicó por qué el dólar mantiene una tendencia a la baja en Argentina y analizó los últimos datos de inflación publicados por el INDEC.

Según Eduardo Coria Lahoz, el principal motor de este escenario es la transformación en la confianza de los argentinos sobre su moneda. “Lo que está pasando es que está cambiando la percepción que tienen los ahorristas argentinos con respecto al valor de su moneda”, afirmó. Y recordó que, “hasta hace un par de años atrás el peso era una moneda no querida y de hecho todo el mundo se refugiaba en el dólar”.

Cambio de pensamiento entre los ahorristas argentinos

Ese proceso se aceleró luego de las elecciones de octubre y, especialmente, tras el cumplimiento de compromisos financieros por parte del Gobierno. “Esa percepción de que el peso argentino era una moneda débil y en la que no se podía confiar ha empezado a cambiar”, explicó. En ese sentido, remarcó que, “cuando el Gobierno canceló su primera obligación de deuda cambió totalmente la percepción de los inversores y empezaron a desarmar las posiciones en dólares”.

Lahoz destacó el rol del carry trade en este contexto. “Desarmar tus posiciones en dólares, pasarte a pesos y empezar a hacer tasa en pesos”, describió, y añadió que, “en este momento vos en el mercado podés sacar rentabilidad del orden del 38 o 40% anual en pesos”. Con un tipo de cambio estable o en baja, esa ganancia se transforma en dólares: “Tu rentabilidad en pesos se transforma en una rentabilidad en dólares”.

A este fenómeno se suma el comportamiento de las empresas. “Desde octubre, el año pasado a la fecha, ya se han emitido alrededor de USD 9.000 millones en obligaciones negociables”, precisó. También explicó que esas compañías “no pagan en dólares, sino que pagan en pesos”, lo que implica un aumento adicional de la oferta de divisas en el mercado.

Auge de las inversiones en minería

A su vez, el entrevistado mencionó el impacto del sector energético y minero. “El sector minero también está traccionando mucho la economía, están ingresando inversiones, sobre todo en el sector de Vaca Muerta”, indicó, y anticipó que nuevas inversiones podrían incrementar aún más la oferta de dólares si avanzan proyectos de cobre en el país.

Con este panorama, proyectó estabilidad cambiaria para los próximos meses. “Todo hace pensar que los valores del dólar se van a mantener en esta franja del orden de los 1.400, 1.500 pesos”, sostuvo.