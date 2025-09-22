Eduardo Ibarra: “El Gobierno se juega mucho en la próxima elección nacional del 26 de octubre”

El analista político, Eduardo Ibarra, en comunicación con Canal E, se refirió al presente del gobierno de Javier Milei, en un contexto marcado por la caída de la imagen presidencial, la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires y las tensiones económicas.

Eduardo Ibarra explicó que el desgaste presidencial comenzó a mediados de año: “Creo que se precipitó, nosotros veníamos midiendo y observando una caída en la imagen del presidente Milei, si bien él comenzó el año con una imagen positiva de arriba del 52% porcentual, empezamos a ver una caída, notamos una caída a partir de julio, agosto, veníamos midiendo y hoy lo tenemos en el piso, digamos, de su imagen positiva por debajo del 40%, un 39% de imagen positiva”.

A qué se debe la caída de la imagen del presidente Javier Milei

Asimismo, subrayó que, “esto no se da de un día para el otro, esto es algo que tiene que ver con cierta desconfianza por parte de la población, cierta dificultad para poder ver logros en la gestión del Gobierno”.

En su repaso de septiembre, Ibarra recordó: “El 7 de septiembre, que fueron las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, hubo un golpe muy contundente de realidad con esa derrota importante que tuvo por 14 puntos porcentuales a manos del peronismo en este caso, sumado a estas dos derrotas en la cámara de Diputados en ocasión de los vetos de la ley de emergencia pediátrica del Garrahan y de financiamiento universitario”.

La influencia de la economía

Luego, manifestó que a esto se sumaron los factores económicos: “Si nosotros tomamos esos datos y sumamos el dato objetivo económico, la suba del dólar, la suba del riesgo país, podemos ver un escenario bastante complejo para la próxima elección”.

Con vistas a octubre, el analista político advirtió: “Creo que en este caso el Gobierno se juega mucho en la próxima elección nacional del 26 de octubre, porque ahí se eligen diputados nacionales y ya las primeras encuestas, los primeros números que están dando en la provincia de Buenos Aires, 10 puntos porcentuales por debajo del candidato Taiana”.

Sobre el escenario nacional, comentó: “Hoy por hoy estamos viendo un Gobierno Nacional que está muy complicado”. A su vez, analizó la estrategia internacional del oficialismo: “Este viaje, este pedido de ayuda, entre comillas, a Trump, de tratar de lograr una reunión bilateral con él, tiene mucho de desesperación con respecto a cómo ellos están observando”.