Eduardo Ibarra: “La lógica de los hermanos Milei es manejar siempre ellos y no dejar crecer mucho a nadie”

El analista político, Eduardo Ibarra, en contacto con Canal E, se refirió a las tensiones dentro del Gobierno tras la jura de Diego Santilli como ministro del Interior y los roces con Patricia Bullrich por el control de organismos clave.

Eduardo Ibarra destacó que el conflicto “tiene que ver con un ordenamiento macro de las relaciones de poder de los ministros con el Ejecutivo” y aseguró que, “la lógica de los hermanos Milei es manejar siempre ellos y no dejar crecer mucho a nadie”.

El accionar de los hermanos Milei

Según explicó, el conflicto comenzó con el traspaso de áreas sensibles como Migraciones y el RENAPER. “En principio parece que le dieron la bienvenida a Diego Santilli, los hermanos Milei. Ellos son muy celosos y muy de marcar la cancha, sobre todo cuando se tratan de funcionarios que no son de su riñón más cercano”, señaló.

Ibarra recordó que, “tanto Diego Santilli como Patricia Bullrich son ex PRO”, y que “la primera que dio el salto desde hace mucho tiempo fue Bullrich”, quien “influyó mucho en la elección en el ballotage que le transfirió prácticamente los 23 puntos porcentuales que había sacado en la elección general para el triunfo de Milei”. Sin embargo, aclaró que, “aún así, los Milei son muy desconfiados de quienes provienen de otras fuerzas políticas”.

Disputa por el manejo del RENAPER y migraciones

Asimismo, detalló que, “hubo una transferencia de áreas, un decreto que salió ayer martes de la Secretaría Legal y Técnica donde se transfería del ministerio del Interior al ministerio de Seguridad las áreas del RENAPER y de Migraciones”. Sin embargo, “después esto fue al rato, como ellos suelen hacer, desmentido”, ya que “dijeron que no, que en realidad había habido un error técnico y que el RENAPER aparentemente seguiría bajo la órbita del ministerio del Interior”.

Aún con esa aclaración, el analista político señaló que, “tanto Patricia Bullrich como Diego Santilli después se reunieron con Manuel Adorni, que es el jefe de Gabinete y de alguna manera también responde al círculo íntimo de los hermanos Milei”. En ese marco, “parecería como que están negociando a ver si el RENAPER sigue en la órbita del ministerio del Interior”.

En cuanto a la manera en que el Gobierno toma decisiones, sostuvo que, “Javier Milei ya nos tiene acostumbrado a manejar y a imponer sus decisiones políticas a través de DNU”. Además, advirtió que dentro del oficialismo “se está negociando por la vía del poder que tiene el Ejecutivo”, ya que “le marcaron un poco la cancha” a Santilli al transferirle áreas antes de asumir.