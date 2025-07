Eduardo Martínez: “Por más que sea el arancel más bajo del mundo, sigue siendo un desastre”

En diálogo con Canal E, Eduardo Martínez, analista internacional, advirtió sobre las consecuencias para Argentina de la nueva escalada arancelaria entre Estados Unidos y Brasil, en un contexto donde “la amistad con Trump no trajo beneficios concretos”.

Aranceles cruzados: un juego que daña a todos

Las recientes medidas proteccionistas impulsadas por Donald Trump reconfiguran el tablero comercial global, y Argentina podría quedar en el medio del fuego cruzado. Según Martínez, “hasta ahora la amistad que tiene el presidente de Argentina con el presidente de Estados Unidos no nos benefició demasiado en temas económicos”. A pesar de las afinidades ideológicas, EE. UU. mantiene aranceles activos del 10% para productos argentinos, lo cual dificulta las exportaciones.

Trump lanzó un ultimátum a 90 países para renegociar aranceles, pero solo dos accedieron. “Fue realmente un fracaso total la propuesta de Donald Trump. Los otros 88 países no hicieron caso”, afirmó el analista. El endurecimiento de la política arancelaria golpeó especialmente a Brasil, y según Martínez, tuvo el efecto opuesto al deseado: “La imagen de Lula, que venía en caída, subió estrepitosamente”, luego de que Trump amenazara con imponer un arancel del 50% si se condenaba a Jair Bolsonaro.

“El primer dañado es Estados Unidos”

Martínez también analizó el impacto interno de esta política en EE. UU., con una inflación que comienza a reflejar los efectos de los aranceles. “Hace 48 horas salió la inflación interanual: subió de 2,4 a 2,7%”, explicó. Productos clave como combustibles y alimentos ya marcan incrementos por encima del promedio, y los consumidores norteamericanos lo empiezan a sentir.

“Cuando ponés aranceles a nivel global, bloqueás productos que no podés producir y terminás encareciendo todo”, alertó. Como ejemplo, citó el caso del café colombiano: “Colombia le dijo a Trump ‘¿querés ponerme aranceles? No hay problema’. El café dejó de ir a EE. UU., y el precio se disparó”. Según Martínez, esta política es inviable a largo plazo: “El mundo ya está negociando entre sí, fuera de Estados Unidos. El peor perjudicado es EE. UU.”.

De cara a una posible excepción arancelaria para Argentina en 100 productos, Martínez mostró escepticismo: “Cualquier arancel que nos impongan es pérdida para nosotros”, advirtió. El bajo consumo interno obliga a exportar, pero si los costos de acceso al mercado externo aumentan, la ecuación se torna inviable. “Por más que sea el arancel más bajo del mundo, sigue siendo un desastre para un momento en donde hay poco consumo interno en Argentina”, subrayó.

Para el analista, la amistad política no garantiza beneficios comerciales: “Cuando hay dinero, no hay amistad, claramente. Esto se está notando fuertemente ahora”. Lo que Argentina necesita, concluyó, no es una relación personal entre líderes, sino “una negociación real de aranceles bajísimos o cero”.