El agro argentino se encuentra ante una gran oportunidad frente al endeudamiento de Brasil y Estados Unidos

El consultor en agronegocios, Javier Preciado Patiño, analizó para Canal E las perspectivas de rentabilidad del campo argentino y señaló que el aumento de los costos y las tasas de interés complica a los productores de países competidores.

Javier Preciado Patiño explicó que el incremento de los costos y las tasas de interés afecta especialmente a los productores de Estados Unidos y Brasil. “Esta oportunidad se nos dio porque a los Estados Unidos y a Brasil, a los productores, les está pegando muy fuerte el alza de los costos. La deuda, las tasas de interés, por ejemplo, más que nada en el caso de Brasil, los está llevando a tomar más deuda y los está poniendo en una situación de fragilidad muy importante”, planteó.

Cómo impacta el alza de los costos sobre Estados Unidos

Sobre el caso estadounidense, agregó: “Solamente para primer dato, Estados Unidos, el gasoil que hoy tiene que pagar el farmer, está 65% más caro que el año pasado”.

Frente a las dificultades de otros países productores, Patiño destacó que la combinación de precios, costos y perspectivas de cosecha ofrece un escenario favorable para el campo argentino. “Y en esas circunstancias, el productor argentino aparece como el más alejado o más cómodo, respecto de los otros competidores”.

Se estima una buena producción para el agro argentino

En relación con las estimaciones de producción, mencionó las perspectivas para los principales cultivos: “53 millones de toneladas de soja contra 50, 66 de maíz contra 64, en trigo vamos a estar en 23,5, que es un muy buen número, no son los 28 del año pasado, pero es un muy buen número, 23,5. Girasol, repetimos, 7 millones de toneladas”. Además, destacó una ventaja logística de la producción local: “Y tenemos la ventaja que, masivamente, nuestra producción está muy cerca de los puertos de exportación”.

El especialista también remarcó que los valores actuales de los granos mejoran la relación entre los ingresos y los costos productivos. “Por ejemplo, acá lo estaba, el trigo nuevo que se va a cosechar ahora, está 25% mejor que en la misma fecha del año pasado, la soja 16% mejor, el maíz 13% mejor que el año pasado”, expresó.

El girasol también aparece entre las oportunidades para los productores argentinos. Según explicó, la situación de Ucrania y los cambios arancelarios de India contribuyen a sostener el mercado del aceite: “Bueno, el tema de Ucrania sigue favoreciendo, lamentablemente, por la guerra, pero en términos prácticos nos sigue favoreciendo. La política en la India de bajar el arancel al aceite de girasol, por encima de lo que le bajaron al aceite de soja y de palma, también nos ayuda”.