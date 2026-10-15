El desempeño industrial en estado crítico durante la gestión de Milei: “Esto es un industriocidio”

El filósofo y analista económico, Horacio Fazio, pasó por Canal E y cuestionó el desempeño industrial del país en comparación con otras economías del mundo.

Horacio Fazio analizó los datos sobre la evolución de la industria argentina desde 2023 y cuestionó la profundidad de la caída del sector. “Esto es un industriocidio porque hay que tener en cuenta que estamos al nivel de Palestina, un país, una región que lamentablemente se encuentra en una guerra abierta que todos conocemos y aquí en nuestro país no ha habido ninguna guerra”, aseveró.

El Gobierno todavía no sacó ningún plan para enfrentar la crisis industrial

Asimismo, sostuvo que la situación requiere una respuesta del Gobierno y cuestionó que se desestimen los indicadores económicos: “Este desconocimiento, la gravedad de los indicadores, particularmente industriales, hace que no se tenga una estrategia de enfrentar esta caída. Esta caída no es casual, responde a una serie de medidas. Y bueno, el primer paso es reconocer el problema y luego continuar con la posible solución”.

Fazio también advirtió sobre el deterioro del mercado laboral y mencionó el incremento de la desocupación desde el inicio de la actual administración. “Estamos hablando de 1.800.000 desocupados, 400.000 desocupados más que al inicio de la gestión de la actual administración de Milei”, planteó.

A su vez, explicó que la participación de la industria en el producto bruto interno viene disminuyendo en distintos países, en parte por el crecimiento relativo del sector servicios: “Insisto, la baja es generalizada, pero en el caso nuestro, de Argentina, según ese informe de ONUDI, precisamente no se corresponde con la realidad”.

La alarmante comparación con Palestina

Al comparar la situación local con otros países, el entrevistado mencionó factores particulares que afectaron sus respectivas actividades industriales y sostuvo que el caso argentino no debería analizarse sin considerar sus propias causas. “No se explica esta caída similar que tenemos como país en relación a uno como Palestina, y nuevamente acá el no reconocimiento de ello implica no pensar en alternativas superadoras”, expresó.

Entre los factores que inciden sobre la competencia internacional, destacó el papel de China y sus políticas de apoyo a las exportaciones industriales: “El rol de China es fundamental. China está subsidiando sus bienes industriales e invadiendo a todo el mundo en una competencia que podríamos decir que es desleal”.