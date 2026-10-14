El economista, Eduardo Coria Lahoz, explicó para Canal E que la desaceleración de la inflación convive con una economía de dos velocidades. Mientras sectores como el petróleo, la minería y el agro crecen, numerosas empresas orientadas al mercado interno enfrentan una caída de ventas y dificultades para sostener su actividad.

Eduardo Coria Lahoz analizó la evolución de la inflación en Argentina y señaló que, aunque el indicador registró una reducción importante en los últimos años, las familias enfrentan otras dificultades económicas vinculadas con el trabajo y el poder adquisitivo. “Entonces, si ves la película de los últimos tres, cuatro años, evidentemente el avance que se ha hecho con respecto a la inflación ha sido muy importante al punto tal que en las encuestas hoy la inflación ha dejado de ser uno de los principales problemas para las familias”, planteó.

Cuál es el principal problemas de las familias actualmente

Sin embargo, advirtió que la desaceleración de los precios estuvo acompañada por un enfriamiento de la actividad económica: “Ahora, como contrapartida, esas mismas encuestas, ¿qué te dicen? Que el principal problema que enfrentan las familias argentinas es la pérdida de trabajo, la falta de empleo, la falta de ingresos de poder real de compra y estos dos puntos están íntimamente relacionados, puesto que para bajar la inflación lo que ha hecho el Gobierno es enfriar la economía”.

Coria Lahoz describió un escenario de fuertes diferencias entre las actividades vinculadas con las exportaciones y aquellas que dependen principalmente del consumo interno. “Por un lado tenés un par de sectores como el sector petrolero de gasífero, el sector agroexportador y también el sector minero, que están creciendo a tasas del 8, 10, 12% anual, mientras que el resto de la economía, y que en el índice aparecen como que no han tenido variaciones de precios o han tenido variaciones por debajo del promedio, restauran servicios personales”, describió.

Según explicó, la debilidad del mercado interno afecta a las empresas que necesitan sostener sus ventas para continuar produciendo y generando empleo: “De hecho, en los últimos dos años se han perdido ya más de 260 mil puestos de trabajo y esto tiene que ver con empresas, con industrias, más de 30 mil empresas que han cerrado, porque son empresas que venían operando para el mercado interno”.

Cuándo se considera que una economía entró en recesión

El economista explicó que se considera que una economía está técnicamente en recesión cuando registra caídas del producto bruto interno (PBI) durante dos trimestres consecutivos. “Cuando vos tenés dos trimestres consecutivos con caída de PBI, técnicamente vos decís que la economía está en recesión”, expresó.

Luego, manifestó que este escenario se refleja en las dificultades que atraviesan comercios y empresas, especialmente aquellas orientadas al mercado doméstico: “Entonces eso es un poco lo que evidencia la gente en la calle, cuando te dicen no tengo trabajo, no tengo expectativas, en mi negocio, en mi negocio ya no vendo, me cayeron las ventas un 30, un 40, un 50%”.