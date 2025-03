El auge de las escrituras de compraventa en Argentina: ¿una señal de reactivación económica?

Las estadísticas de escrituras de compraventa de febrero muestran un aumento significativo, y Jorge De Bartolo, presidente del Colegio de Escribanos, asegura que este repunte está vinculado con el crédito y la reactivación del sector inmobiliario.

En diálogo con Canal E, el entrevistado compartió datos reveladores sobre el mercado inmobiliario en el mes de febrero.

"Este febrero tuvimos 4.293 escrituras, un 94% más que en el mismo mes de 2024", comentó. Este incremento significativo se reflejó también en enero, con un total cercano a las 8.000 escrituras. "Venimos con un bimestre de casi 8.000 escrituras en total", destacó.

Un factor clave en este aumento es el acceso al crédito. De Bartolo señaló que aproximadamente "1.000 de estas escrituras fueron con crédito". Esta cifra es similar a la de enero, lo que demuestra la importancia del financiamiento en la reactivación del mercado inmobiliario. "Hoy por hoy, el crédito está empujando bastante", aseguró.

¿Qué se espera para marzo?

En cuanto al futuro cercano, De Bartolo mostró optimismo para marzo. "Creemos que vamos a estar un poquito más arriba que en febrero, pero sin duda vamos a estar más arriba que en marzo del año pasado", afirmó. Aunque advirtió que el blanqueo de capitales, que inyectó 20.000 millones de dólares en la economía, podría haber agotado parte de sus efectos, sigue observando "cantidades importantes de escrituras" en el mercado.

Uno de los puntos más complejos de la medición de escrituras es la transformación de viviendas. "Cuando una casa se transforma en propiedad horizontal, eso se mide como varias escrituras", explicó De Bartolo. Este fenómeno, que ha aumentado en los últimos años con la proliferación de edificios nuevos, complica las comparaciones con años anteriores. "A los efectos económicos, que una casa se convierta en un edificio impacta en las escrituras, y eso es un buen síntoma", afirmó.

Proyecciones de crecimiento y crédito

De Bartolo también compartió sus expectativas para el mercado en los próximos meses. "Tanto en compraventas como en escrituras de hipoteca, van a subir", pronosticó. Sin embargo, no espera una flexibilización significativa en las condiciones crediticias a corto plazo. "No creo que tengamos una variación, por lo que he visto hasta ahora", indicó.

El impacto en los ciudadanos

Una de las consecuencias más destacadas de este aumento en las escrituras es la posibilidad de que más argentinos se conviertan en propietarios. "Muchos inquilinos están tomando la decisión de volcar lo que pagaban en alquiler a una cuota hipotecaria, pero de un bien que ya es de ellos", explicó. Para estas familias, la diferencia entre pagar alquiler y ser propietarios es "abismal", lo que resalta la importancia de estas operaciones en un contexto económico incierto.