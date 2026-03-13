El aumento de las exportaciones interfiere con la agenda sanitaria de la producción avícola

El presidente ejecutivo de la Cámara Argentina de Productores Avícolas (CAPIA), Javier Prida, analizó para Canal E la situación sanitaria del sector y aseguró que la falta de autorización para vacunar contra la influenza aviar pone en riesgo gran parte de la producción destinada al mercado interno.

Javier Prida explicó la estructura del sector: "Nosotros hoy tenemos una avicultura que se llama mixta, por decirlo de una manera, hay producción de pollos y hay producción de huevos". Sobre las exportaciones, detalló que, "la mayoría de sus exportaciones, más del 96%, se realizan en forma de productos termoprocesados".

Paralización en el plan de vacunación sobre el sector avícola

Asimismo, planteó la paradoja que enfrenta el sector por la falta de vacunación preventiva. "Por esa cantidad de huevo fresco o de pollo fresco que se exporta, hoy no estamos vacunando", señaló.

Prida resumió el escenario actual de la industria avícola: "Estamos sin vacunas, sin exportar y sin indemnizaciones, el peor de los mundos". Además, explicó que el actual sistema sanitario tampoco contempla compensaciones económicas: "No hay ningún tipo de indemnización".

Sobre esta situación, agregó: "Como viene el Estado y te hace rifle sanitario en los animales, el que los mata es el Estado". También comparó la política sanitaria argentina con la de otros países. "Estados Unidos, por ejemplo, indemniza a los productores", sostuvo.

La situación sanitaria en Argentina en comparación a otros países

Sobre la misma línea, el entrevistado señaló diferencias regulatorias: "Estados Unidos tiene aprobada la vacuna, Argentina no tiene aprobada la vacuna". En este contexto, enumeró casos regionales: "Uruguay tiene aprobada vacuna y vacuna. Bolivia tiene aprobada vacuna y vacuna".

Como síntesis, afirmó que, "hoy podemos decir que casi la mitad de los países vacunan". Y advirtió: "Nosotros ni siquiera tenemos vacunas aprobadas".