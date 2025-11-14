El avance del cultivo del girasol en Argentina: “Es el noveno complejo exportador de la Argentina”

El cultivo de girasol atraviesa uno de sus mejores momentos en décadas, y por eso el sector se prepara para un evento clave: el Octavo Congreso Nacional de Girasol, que se realizará el 16 de abril de 2026 en el Hotel Sheraton de Mar del Plata, bajo el lema “Mar de Girasol”. En este contexto, este medio se comunicó con el presidente del Congreso ASAGIR 2026, Jorge Ingaramo.

Jorge Ingaramo explicó que el encuentro abordará “todos los temas agronómicos vinculados a manejo y de manejo del cultivo. La parte técnica completa”, y que habrá “una sala científica especial donde nosotros somos líderes en el mundo, en investigación”. También detalló que la cadena logró “impulsar y mantener y que no se nos vayan nuestros investigadores y científicos”, un capital estratégico para el país.

El auge del girasol en el complejo agroexportador

Asimismo, destacó que el girasol hoy es “el noveno complejo exportador de la Argentina”, y que este año “vamos a estar pegando cerca a los 2.000 millones de dólares de exportaciones”, lo que representa “cuatro y medio por ciento de participación en el complejo agroindustrial”.

El 2024–2025 trajo condiciones excepcionales y, en ese contexto, Ingaramo planteó que, “este año fue espectacular porque tuvimos lluvias muy oportunas en el Chaco”, lo que permitió una expansión significativa. Según desarrolló, Argentina puede “pasar de 5 millones a cinco millones ochocientas mil toneladas”, y crecer en superficie “de 2,2 a 2,7 millones de hectáreas”.

La mayor parte se destina al exterior, ya que “todos los otros dos millones van a recuperar los mercados perdidos”. Históricamente, Argentina fue líder mundial en aceite de girasol, hasta que “nosotros mismos arruinamos nuestro propio negocio por distintos errores de política económica”, lo que permitió que Ucrania y Rusia ganaran terreno.

La percepción de los precios

La guerra reconfiguró el escenario global. El entrevistado recordó que, “entre los dos sumaba el 55% de la producción de grano y el 75 o 76% de las exportaciones de aceite”. Con esa oferta limitada, los precios internacionales se mantuvieron excepcionalmente altos. Por eso, asegura: “Hay prácticamente seguridad de que los precios van a seguir siendo muy buenos, muy buenos y muy rentables”.

Con presencia en diez provincias, el girasol combina arraigo territorial y excelente desempeño económico. Luego, manifestó que, “se han incorporado zonas girasoleras nuevas en San Luis, en Córdoba, en el norte argentino, en Santiago del Estero, en La Pampa”, impulsadas por buenas rentabilidades y bajas retenciones.