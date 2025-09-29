El dólar blue cae este 29 de septiembre pero repuntan los dólares financieros

El dólar blue baja este 29 de septiembre. La divisa paralela cae $10 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1430 y se compra a $1410.
Dólar MEP
En tanto, el dólar MEP se vende en $1.377,75.
Dólar Contado con Liquidación
El dólar Contado con Liquidación (CCL), por su parte se consigue a $1.444,73 para la venta.
Dólar Cripto
Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.480,92 en promedio.
Dólar Tarjeta
En tanto, el dólar para las compras con tarjeta de crédito en el exterior está $1.768.
Dólar Oficial
En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $1.364,73 para la venta y la cotización del Banco Nación se vende a $1.360. Por su parte, el dólar mayorista abre a $1.332.