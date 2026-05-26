El dólar blue cerró en alza este martes 26 de mayo y el Banco Central volvió a comprar dólares

Las reservas internacionales subieron en 1.105 millones de dólares. De esta manera cerraron la jornada con un total de 47.908 millones de dólares.

El dólar blue cerró en alza este martes 26 de mayo. La divisa paralela aumentó $15 respecto al cierre de la jornada anterior.

Dólar blue

Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1440 y se compró a $1420.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1433,43.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1488,65.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1489,60 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1859.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1430 según el promedio de los principales bancos. El dólar mayorista se ubicó en $1411 por unidad, según Rava Bursátil.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró 112 millones de dólares en el mercado cambiario. En tanto, las reservas internacionales subieron 1.105 millones de dólares y cerraron en 47.908 millones.