El dólar blue cerró en alza este martes 28 de julio y el Banco Central cortó la racha compradora

El Banco Central no compró ni vendió divisas en el mercado cambiario este martes 28 de julio, con lo que cortó la racha compradora que venía sosteniendo en las últimas ruedas. En tanto, las reservas internacionales bajaron 234 millones de dólares y cerraron en 48.931 millones.

En una jornada donde el Banco Central se mantuvo al margen, el dólar blue lideró las subas de la city porteña, mientras el resto de las cotizaciones mostraron un comportamiento mixto.

Dólar blue

El dólar blue cerró en alza este martes 28 de julio. La divisa paralela aumentó $10 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1.570 y se compró a $1.550.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.534,60 y se compró en $1.530,90.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.593,60 para la venta y $1.592,90 para la compra.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar cripto se intercambia a $1.598,34 en promedio, con una compra de $1.594,91.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.976 para el dólar tarjeta.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista quedó en $1.520 para la venta y $1.470 para la compra según el promedio de los principales bancos. El dólar mayorista, según datos de Rava Bursátil, se ubicó en $1.498 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad no intervino en el mercado cambiario, cortando así la racha compradora de las últimas jornadas. Mientras que, las reservas internacionales bajaron 234 millones de dólares. De esta manera cerró la jornada con un total de 48.931 millones de reservas.