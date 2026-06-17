El dólar blue cerró en alza este miércoles 17 de junio y el Banco Central volvió a comprar dólares

El dólar blue cerró en alza este miércoles 17 de junio. La divisa paralela avanzó $5 respecto al cierre de la jornada anterior.

Por su parte, el Banco Central volvió a comprar divisas en el mercado cambiario. Sin embargo, las reservas internacionales registraron una caída de USD 147 millones durante la jornada.

Dólar blue

El dólar blue cerró este miércoles con una cotización de $1.475 para la venta y $1.455 para la compra. De esta manera, la divisa paralela mostró una suba de $5 respecto al cierre previo.

Dólar MEP

Por su parte, el dólar MEP se comercializó a $1.457 en la punta vendedora.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) cerró a $1.497,80.

Dólar Cripto

En el mercado de las criptomonedas, el dólar cripto se intercambió a $1.501,20 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La cotización del dólar tarjeta se ubicó en $1.885.

Dólar Oficial

El dólar oficial minorista cerró a $1.460 según el promedio de las principales entidades financieras.

En tanto, el dólar mayorista, referencia del mercado, finalizó la rueda en $1.441,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central compró USD 34 millones en el mercado cambiario.

En tanto, las reservas internacionales bajaron USD 147 millones, al pasar de USD 47.655 millones a USD 47.508 millones. De esta manera, cerraron la jornada en USD 47.508 millones.