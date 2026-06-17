Agostina Ambrosi: “A pesar de los cambios de gestión, no se altera la preferencia por ahorrar en dólares como una forma de protección”

La salida de ahorros del circuito financiero formal continúa siendo uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de Argentina. Así lo planteó Agostina Ambrosi, economista de IDESA, al presentar un informe que analiza cómo la preferencia de los argentinos por ahorrar en dólares afecta la inversión, el empleo y el crecimiento.

Según explicó la especialista, el fenómeno trasciende a los distintos gobiernos y responde a problemas estructurales de larga data. “A pesar de los cambios de gestión que haya en el gobierno, no se altera la preferencia de la gente por ahorrar en dólares como una forma de protección”, señaló.

Además, remarcó que gran parte de esos fondos permanecen fuera del sistema bancario. “Es una práctica generalizada, que es muy perjudicial para la economía en su conjunto, porque sale ese ahorro del circuito formal”, afirmó. En consecuencia, esos recursos dejan de financiar proyectos productivos, inversiones y generación de empleo.

La confianza, el principal desafío de la economía argentina

Para Ambrosi, el origen del problema se encuentra en décadas de inestabilidad económica, inflación y cambios constantes de reglas de juego. “Después de décadas de inflación, confiscaciones o cambios de reglas, la gente usa el dólar para ahorrar como protección”, explicó. En ese sentido, sostuvo que la recuperación de la confianza requiere políticas sostenidas en el tiempo y no únicamente medidas coyunturales.

La economista destacó que uno de los pilares fundamentales es mantener el equilibrio fiscal de manera permanente. “Mantener un equilibrio fiscal en términos de las cuentas del gobierno de manera sostenida es lo que termina dando previsibilidad y confianza”, aseguró.

Asimismo, enfatizó la necesidad de fortalecer las instituciones. “Lo más importante es mejorar la calidad institucional que hoy tenemos”, indicó, al considerar que la transparencia y el cumplimiento de reglas estables son condiciones indispensables para modificar el comportamiento de los ahorristas.

Régimen bimonetario e independencia del Banco Central

Entre las propuestas analizadas por IDESA, Ambrosio destacó la institucionalización de un régimen bimonetario que permita una mayor integración del dólar dentro de la economía formal. “En Argentina funciona, de hecho, el curso de dólares y pesos a la vez”, afirmó, y consideró que avanzar hacia una utilización más amplia de ambas monedas podría contribuir a reducir distorsiones.

Por otra parte, planteó la necesidad de fortalecer la autonomía del Banco Central. “En términos monetarios es imprescindible la independencia”, sostuvo. Según explicó, esta medida evitaría que la política monetaria quede condicionada por intereses coyunturales y permitiría construir mayor credibilidad a largo plazo.

Finalmente, Ambrosi advirtió que las iniciativas de corto plazo no serán suficientes si no logran generar confianza duradera. “La gente no ve la confianza en esas medidas de la efectividad que tienen”, concluyó, al referirse a distintas herramientas impulsadas para incentivar la incorporación de dólares al sistema formal.