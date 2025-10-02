El dólar blue retrocedió en el cierre de este 2 de octubre y las reservas del Banco Central no se modificaron

El dólar blue bajó en el cierre este 2 de octubre. La divisa paralela cayó $10 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora cerró a $1450 y se compró a $1430.

Dólar MEP

Es que, por su parte, el dólar MEP con el bono GD30 se vendió en $1.500.

Dólar Contado con Liquidación

Mientras que, el dólar Contado con Liquidación se comercializó a $1.548,41​.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.515 en promedio.

Dólar Qatar, Tarjeta y Ahorro

La unificación de los tipos de cambio cotiza a $1.885.

Dólar Oficial

El dólar minorista quedó en $1.454,15 según el promedio de los principales bancos, y en el Banco Nación se ubicó en $1.450. El dólar mayorista se ubicó en $1.424,50 por unidad.

Balance del Banco Central

El Banco Central en esta oportunidad no intervino el mercado. Mientras que, se mantuvieron sin modificaciones. De esta manera cerró la jornada con un total de 42.231 millones de reservas.