El dólar blue se desploma este 22 de septiembre al igual que los dólares financieros

El dólar blue se desploma este 22 de septiembre. La divisa paralela cae $40 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1475 y se compra a $1455.

Dólar MEP

En tanto, el dólar MEP se vende en $1.461,22.

Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación (CCL), por su parte se consigue a $1.473,25 para la venta.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.488 en promedio.

Dólar Tarjeta

En tanto, el dólar para las compras con tarjeta de crédito en el exterior está $1.898.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $1.523,75 para la venta y la cotización del Banco Nación se vende a $1.450. Por su parte, el dólar mayorista abre a $1.474,75.