El dólar blue se dispara este 15 de septiembre. La divisa paralela aumenta $30 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1455 y se compra a $1435.

Dólar MEP

En tanto, el dólar MEP se vende en $1.468,58.

Dólar Contado con Liquidación

El dólar Contado con Liquidación (CCL), por su parte se consigue a $1.474,41 para la venta.

Dólar Cripto

Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.481 en promedio.

Dólar Tarjeta

En tanto, el dólar para las compras con tarjeta de crédito en el exterior está $1.917,50.

Dólar Oficial

En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $1.467,42 para la venta y la cotización del Banco Nación se vende a $1.475. Por su parte, el dólar mayorista abre a $1.447,17.