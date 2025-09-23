El dólar blue vuelve a desplomarse este 23 de septiembre

El dólar blue se desploma este 22 de septiembre. La divisa paralela cae $70 respecto al cierre de la jornada anterior. Así las cosas, el dólar blue en la punta vendedora está a $1405 y se compra a $1385.
Dólar MEP
En tanto, el dólar MEP se vende en $1.376,41.
Dólar Contado con Liquidación
El dólar Contado con Liquidación (CCL), por su parte se consigue a $1.389,77 para la venta.
Dólar Cripto
Por su parte, en el mundo de las criptomonedas el dólar se intercambia a $1.396 en promedio.
Dólar Tarjeta
En tanto, el dólar para las compras con tarjeta de crédito en el exterior está $1.787,50.
Dólar Oficial
En el mercado minorista, el dólar oficial en promedio entre los bancos privados ronda los $1.438,30 para la venta y la cotización del Banco Nación se vende a $1.375. Por su parte, el dólar mayorista abre a $1.425,67.