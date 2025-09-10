El gasto en medicamentos ya supera el 25% del sistema de salud argentino

En diálogo con Canal E, el especialista en Economía de la Salud, Martín Morgenstern, analizó la evolución del gasto en medicamentos en Argentina. El experto explicó que tanto el aumento de precios como la mayor demanda dispararon la participación de los fármacos en el presupuesto sanitario.

“En 2024 la facturación de las empresas proveedoras creció un 324% respecto a 2023”, señaló. Según un estudio de la consultora ProSanity, “el 44% del gasto de seguros de salud corresponde a medicamentos”. Además, si se suman los pagos directos de los pacientes, la proporción llega al 52%.

Comparaciones internacionales

Morgenstern remarcó que Argentina ya destina “más del 25% del gasto total en salud a medicamentos”, un porcentaje superior al de la mayoría de los países desarrollados. “Grecia aparece con el 27% y México con 23%. En cambio, Estados Unidos, que es el país que más gasta en salud, solo destina el 9,2% a fármacos”, explicó.

El especialista subrayó que “los países con mejores sistemas de salud son los que menos gastan en medicamentos”. Como ejemplo, citó a Dinamarca: “Ese país destina apenas el 6,2% de su gasto sanitario a fármacos, contra el 26% estimado en Argentina”.

Impacto en los resultados de salud

El especialista advirtió que el mayor peso de los medicamentos no se traduce en mejores indicadores sanitarios. “Dinamarca tiene una expectativa de vida de 81,2 años y apenas 3,6 muertes maternas cada 100.000 nacidos vivos. Argentina, en cambio, tiene diez veces más mortalidad materna”, comparó.

Para Morgenstern, esta diferencia obedece a la ausencia de un sistema sólido. “La Argentina no tiene médicos de cabecera ni atención primaria desarrollada. Los países que peor sistema de salud tienen, más gastan en medicamentos”, resumió.

La necesidad de una agenda social

El especialista sostuvo que el diseño del sistema de salud no puede estar en manos de intereses sectoriales. “La agenda la tiene que escribir la sociedad. No la deben definir las farmacéuticas ni las asociaciones médicas”, afirmó.

Morgenstern insistió en que se necesita un replanteo estructural: “Los impactos de un sistema mal formado e ineficiente son claros. Hay países que hicieron las cosas mejor y deberíamos copiarlos”.