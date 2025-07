“El gobierno está bastante cómodo con este dólar”: qué hay detrás de la suba del oficial y del MEP

“Se da en un contexto muy particular que tiene que ver con una muy fuerte liquidación del agro”, explicó el economista, Nao Bernués, en diálogo con Canal E, sobre la suba del dólar oficial, que superó los $1.285 por primera vez.

La baja temporal de retenciones generó un anticipo de ventas por parte del sector, que aún tiene “4.500 millones de dólares por liquidar en julio”. Sin embargo, pese a esta fuerte oferta, “la demanda en el dólar estuvo fuertísima”, impulsando al alza tanto al oficial como al MEP y a los contratos de futuro.

Sobre la aparente no intervención del gobierno, Bernués aclaró que “en el mercado spot está comprando el Tesoro, no el Banco Central”, mientras que en el de futuros es el BCRA quien vende. “El Tesoro ya confirmó la compra de 200 millones de dólares la semana pasada”, señaló. Este comportamiento mixto genera confusión entre los inversores: “El mercado encuentra señales encontradas y no sabe muy bien qué hacer”, y en ese clima de incertidumbre aumenta la demanda.

El gobierno, según Bernués, “está bastante cómodo con este dólar”, y considera que niveles cercanos a los $1.200 son pragmáticos para mantener competitividad. “Pensar en un dólar a $1.000 con la presión impositiva del país era una locura”, dijo. En ese sentido, “el discurso oficial cambió: ya no se habla de un dólar a $1.000, sino que se deja correr”. Además, la alta tasa en pesos frena una disparada: “No se va a disparar el dólar con esta tasa tan alta porque vendemos dólares y nos ponemos a hacer carry trade”.

Inflación, FMI y expectativas económicas

Respecto a las proyecciones de inflación, Bernués fue cauto frente al 1,8% estimado por consultoras privadas en el Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM). “El REM viene corriendo de atrás la pelota de la inflación”, dijo, y recordó que en procesos de desinflación anteriores “no fue tan acertado”. Aunque en mayo la inflación fue de 1,5%, el economista advirtió: “El 10% de depreciación del peso en la última semana puede empezar a pesar en los precios”, especialmente en bienes importados.

“Hasta ahora no hemos visto pass-through, pero puede ser interesante tenerlo presente”, remarcó. Según Bernués, el mayor impacto no será inmediato, pero sí se sentirá en los próximos meses si se mantiene la devaluación. “No necesariamente en junio, pero sí en el proceso de desinflación que estamos viviendo”, agregó.

Al ser consultado sobre el acuerdo con el FMI, Bernués indicó que el gobierno insiste en cumplir con sus compromisos. “Las emisiones del gobierno siempre están diciendo que quieren cumplir con las metas”, aunque el mercado todavía observa si eso será posible.

Las vías para acumular reservas incluyen “compras del Tesoro en bloques, licitaciones y acuerdos con bancos internacionales”.

Aunque hay incertidumbre, Bernués no descarta un resultado positivo: “Quizás el Tesoro nos sorprenda y se lleva buena parte de los dólares que el agro tiene por liquidar”, concluyó.